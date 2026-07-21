Пенсионерка из Самары потеряла 200 тыс. рублей по вине мошенников

Жительница Самары, 74-летняя женщина, попалась на уловку кибермошенников и лишилась 200 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
История началась с телефонного звонка. Злоумышленник, действуя по отработанной схеме, представился "сотрудником службы безопасности". В доверительной и тревожной манере он сообщил пенсионерке, что с ее картой производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой.
Чтобы защитить деньги, их было необходимо немедленно "перевести на безопасный счет". Поддавшись панике и давлению "специалиста", женщина совершила перевод на указанный злоумышленниками счет. Под видом "спасения" денег мошенник завладел 200 тыс. рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые были мгновенно обналичены. Через некоторое время жительница областного центра попыталась связаться со звонившими, однако номера, с которых поступали звонки, оказались заблокированными. Осознав, что ее обманули мошенники, женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках