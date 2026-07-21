Пенсионерка из Самары потеряла 200 тыс. рублей по вине мошенников

Жительница Самары, 74-летняя женщина, попалась на уловку кибермошенников и лишилась 200 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

История началась с телефонного звонка. Злоумышленник, действуя по отработанной схеме, представился "сотрудником службы безопасности". В доверительной и тревожной манере он сообщил пенсионерке, что с ее картой производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой.

Чтобы защитить деньги, их было необходимо немедленно "перевести на безопасный счет". Поддавшись панике и давлению "специалиста", женщина совершила перевод на указанный злоумышленниками счет. Под видом "спасения" денег мошенник завладел 200 тыс. рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые были мгновенно обналичены. Через некоторое время жительница областного центра попыталась связаться со звонившими, однако номера, с которых поступали звонки, оказались заблокированными. Осознав, что ее обманули мошенники, женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.