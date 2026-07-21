Юрий Симонов возглавит региональное министерство цифрового развития и связи

Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание членов регионального правительства.

Началось оно с кадровых вопросов: глава региона сообщил о назначении на должность врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрия Симонова.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что сегодня перед министерством стоят задачи, которые имеют значение для работы всего правительства: развитие цифровых сервисов для жителей, повышение эффективности государственного управления, внедрение современных технологий в деятельность органов власти и обеспечение надежной защиты государственных информационных систем.

"Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах. Рассчитываю, что министерство будет работать на результат, а все принимаемые решения будут приносить практический эффект для жителей Самарской области и органов власти", — сказал губернатор, пожелав новому руководителю успешной работы.

Юрий Симонов приехал в регион из Луганской народной республики, где занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Известно, что он в 2008 г. получил квалификацию "инженер по вычислительным машинам, системам, комплексам и сетям" в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, позднее окончил аспирантуру Московского технического университета связи и информатики по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Работал в дочерних структурах АО "Почта России".

С июня 2026 г. самарским минцифры с приставкой врио руководил Сергей Быков.