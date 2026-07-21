Юрий Симонов возглавит региональное министерство цифрового развития и связи

Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание членов регионального правительства.
Началось оно с кадровых вопросов: глава региона сообщил о назначении на должность врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрия Симонова.
Вячеслав Федорищев акцентировал, что сегодня перед министерством стоят задачи, которые имеют значение для работы всего правительства: развитие цифровых сервисов для жителей, повышение эффективности государственного управления, внедрение современных технологий в деятельность органов власти и обеспечение надежной защиты государственных информационных систем.
"Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах. Рассчитываю, что министерство будет работать на результат, а все принимаемые решения будут приносить практический эффект для жителей Самарской области и органов власти", — сказал губернатор, пожелав новому руководителю успешной работы.
Юрий Симонов приехал в регион из Луганской народной республики, где занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Известно, что он в 2008 г. получил квалификацию "инженер по вычислительным машинам, системам, комплексам и сетям" в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, позднее окончил аспирантуру Московского технического университета связи и информатики по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Работал в дочерних структурах АО "Почта России".
С июня 2026 г. самарским минцифры с приставкой врио руководил Сергей Быков.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???