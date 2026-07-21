16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поручил облправительству вместе с прокуратурой проработать меры по контролю за формированием цен на АЗС Юрий Симонов возглавит региональное министерство цифрового развития и связи В Самарской области дан старт региональной стажировке студентов в органах исполнительной власти Стартовала программа выездных совещаний минфина: как это отразится на бюджете и жизни людей На заседании общественного совета при минэкономразвития Самарской области обсудили инвестиционный климат и меры поддержки бизнеса

Облправительство Власть и политика

Юрий Симонов возглавит региональное министерство цифрового развития и связи

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 272
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание членов регионального правительства.

Фото: Иван Макеев

Началось оно с кадровых вопросов: глава региона сообщил о назначении на должность врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрия Симонова.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что сегодня перед министерством стоят задачи, которые имеют значение для работы всего правительства: развитие цифровых сервисов для жителей, повышение эффективности государственного управления, внедрение современных технологий в деятельность органов власти и обеспечение надежной защиты государственных информационных систем.

"Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах. Рассчитываю, что министерство будет работать на результат, а все принимаемые решения будут приносить практический эффект для жителей Самарской области и органов власти", — сказал губернатор, пожелав новому руководителю успешной работы.

Юрий Симонов приехал в регион из Луганской народной республики, где занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Известно, что он в 2008 г. получил квалификацию "инженер по вычислительным машинам, системам, комплексам и сетям" в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, позднее окончил аспирантуру Московского технического университета связи и информатики по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Работал в дочерних структурах АО "Почта России".

С июня 2026 г. самарским минцифры с приставкой врио руководил Сергей Быков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2