Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров может стать сенатором. Такое предложение ему сделал новый глава региона Вячеслав Федорищев.

Об этом стало известно в среду, 24 июля. Помимо кандидатуры экс-губернатора 63-го региона, Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть в качестве сенаторов Российской Федерации от Самарской области депутата Госдумы РФ Андрея Трифонова, депутата Самарской губернской думы Марину Сидухину.

Профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала "Политджойстик" Марат Баширов прокомментировал выбор кандидатов.

"Президент внимательно следит за регионами. Глава государства заинтересован в их динамичном и постоянном развитии. Поэтому в основе его кадровой политики - опора на компетентных руководителей и ротацию. Именно ротация служит залогом того, чтобы проблемы не накапливались, а взгляд даже самого компетентного руководителя не замыливался, - рассказал Марат Баширов. - Дмитрий Азаров достиг существенных успехов по ряду позиций развития Самарской области. Но ситуация в регионе, связанная с застарелыми проблемами и традиционно очень разношерстными политическими и бизнес-элитами, в последнее время сильно обострилась".

По мнению Марата Баширова, некоторые из региональных групп влияния во главу угла начали ставить не интересы развития области и служение людям, а лишь собственные амбиции и меркантильные планы.

"В этой связи президент принял единственно верное решение - провести в Самарской области кадровую перезагрузку. Перед новым врио губернатора Вячеславом Федорищевым поставлены четкие задачи, в том числе и по линии наведения порядка. Он их выполняет с первых же дней своего пребывания в регионе", - уточнил Марат Баширов.

При этом, как считает профессор ВШЭ, бывший губернатор Дмитрий Азаров как самарец и настоящий патриот своего региона и страны, в том числе и за заслуги на посту губернатора, получил возможность и помогать родной Самарской губернии, служить людям.

"Его опыт и доверие к нему со стороны жителей области позволяют Азарову остаться в команде и в перспективе стать сенатором от региона, лоббировать интересы региона на уровне федерации", - подчеркнул Марат Баширов.