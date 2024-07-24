Вячеслав Федорищев подал документы для регистрации на выборы губернатора

Кандидат на должность губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев представил документы, необходимые для регистрации. Об этом сообщили в избирательной комиссии Самарской области.

В ходе досрочных выборов губернатора Самарской области кандидаты в срок с 14 по 24 июля должны представить в региональный избирком документы для регистрации.

"23 июля кандидат на должность губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, выдвинутый Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", первым подал документы, необходимые для регистрации, представив в свою поддержку 173 подписи муниципальных депутатов", - отмечается в сообщении.

В качестве кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации кандидатом предложены Дмитрий Азаров, Марина Сидухина и Андрей Трифонов.

"Решение о регистрации кандидата избирком будет принимать после проверки всех представленных документов", - уточнили в избирательной комиссии.