Идти в ногу с прогрессом: как преподаватели Самарской области осваивают новые технологии

Кадровый центр "Работа России" помогает жителям Самарской области бесплатно повышать квалификацию и осваивать новые направления. Благодаря национальному проекту "Кадры" разные категории граждан могут пройти обучение.

Ольга Копша — кандидат педагогических наук, доцент. Она работает в Тольяттинском государственном университете, в Институте цифровых технологий. За время преподавания в университете она подготовила не одно поколение студентов, но современный мир требует постоянного обновления знаний. В 2025 году Ольга Юрьевна прошла обучение по программе "Искусственный интеллект в прикладных и научных исследованиях".

"В рамках профессиональных обязательств нужно проходить курсы повышения квалификации. Кадровый центр "Работа России" дает возможность пройти обучение с получением сертификата. В нашем университете появилось новое направление, связанное с искусственным интеллектом, нужны были знания в этом направлении. Кадровый центр очень помог. Специалисты не только следили за посещением занятий, но и курировали меня в процессе обучения. Все было понятно и доступно. Я получила не только теоретические знания, но и практические навыки", — рассказала Ольга Копша.

По ее словам, преподаватели учатся всю жизнь. И даже с большим опытом работы новые технологии могут оказаться неизведанной темой. Особенно когда речь идет о таких быстро развивающихся направлениях, как искусственный интеллект.

Курс дал ей не только новые компетенции, но и уверенность в том, что она сможет передать знания студентам. Сегодня Ольга Юрьевна применяет полученные навыки в работе: помогает магистрантам и аспирантам осваивать современные инструменты для научных исследований, консультирует по вопросам применения искусственного интеллекта в прикладных задачах.

Обучение в рамках национального проекта "Кадры" доступно разным категориям граждан. Узнать об этом подробнее можно на сайте "Работа России".