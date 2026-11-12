Идти в ногу с прогрессом: как преподаватели Самарской области осваивают новые технологии

Кадровый центр "Работа России" помогает жителям Самарской области бесплатно повышать квалификацию и осваивать новые направления. Благодаря национальному проекту "Кадры" разные категории граждан могут пройти обучение.
Ольга Копша — кандидат педагогических наук, доцент. Она работает в Тольяттинском государственном университете, в Институте цифровых технологий. За время преподавания в университете она подготовила не одно поколение студентов, но современный мир требует постоянного обновления знаний. В 2025 году Ольга Юрьевна прошла обучение по программе "Искусственный интеллект в прикладных и научных исследованиях".
"В рамках профессиональных обязательств нужно проходить курсы повышения квалификации. Кадровый центр "Работа России" дает возможность пройти обучение с получением сертификата. В нашем университете появилось новое направление, связанное с искусственным интеллектом, нужны были знания в этом направлении. Кадровый центр очень помог. Специалисты не только следили за посещением занятий, но и курировали меня в процессе обучения. Все было понятно и доступно. Я получила не только теоретические знания, но и практические навыки", — рассказала Ольга Копша.
По ее словам, преподаватели учатся всю жизнь. И даже с большим опытом работы новые технологии могут оказаться неизведанной темой. Особенно когда речь идет о таких быстро развивающихся направлениях, как искусственный интеллект.
Курс дал ей не только новые компетенции, но и уверенность в том, что она сможет передать знания студентам. Сегодня Ольга Юрьевна применяет полученные навыки в работе: помогает магистрантам и аспирантам осваивать современные инструменты для научных исследований, консультирует по вопросам применения искусственного интеллекта в прикладных задачах.
Обучение в рамках национального проекта "Кадры" доступно разным категориям граждан. Узнать об этом подробнее можно на сайте "Работа России".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...