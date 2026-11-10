Автобусы-экспрессы до аэропорта Курумоч за год перевезли более 165 тысяч пассажиров

Круглосуточные экспресс-маршруты № 222 (Самара — аэропорт) и № 333 (Тольятти — аэропорт) отмечают первую годовщину работы. Перевозки стартовали 1 ноября 2025 г. по многочисленным обращениям жителей. За это время поездками воспользовались более 165 тыс. жителей и гостей региона.

Маршруты работают по регулируемому тарифу, что делает поездку предсказуемой и доступной для населения. Стоимость проезда из Самары составляет 153 руб. (багаж — 23 руб.), из Тольятти — 187 руб. (багаж — 28 руб.). Для участников СВО, членов их семей и детей из многодетных семей проезд бесплатный.

Проект организации новых маршрутов был разработан при непосредственном участии Сергея Елхимова, советника регионального министра транспорта и выпускника первого потока программы "Школа героев", запущенной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В рамках своей выпускной работы ветеран СВО представил комплексное обоснование организации регулярного автобусного сообщения между железнодорожным вокзалом Самары и аэропортом. Проект включал анализ пассажиропотока, проработку оптимальных траекторий и интервалов движения, тарифов и интеграции рейсов с другими видами транспорта. Эти решения легли в основу технического задания для перевозчиков.

Для пассажиров новый маршрут до аэропорта стал заметным удобством. "Мы рады, что он появился, потому что раньше добирались либо на маршрутке, либо на такси — все это очень неудобно и дорого. Сейчас автобусы курсируют по удобному расписанию", — говорит жительница Самары Кристина Бородинова.

В министерстве транспорта Самарской области отмечают стабильный интерес к маршрутам. "Межмуниципальные маршруты 222 и 333 работают уже чуть больше года, за этот период было перевезено более 165 тысяч пассажиров. На данных маршрутах работают автобусы большого класса вместимости. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области постоянно следит за качеством выполнения перевозок", — отметил главный специалист управления автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта Самарской области Даниил Голуненко.