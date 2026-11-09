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Общество

"Большой этнографический диктант - 2026": самарцы проверяют знания о народах России

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области активно становятся участниками Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". В этом году акция приурочена к Году единства народов России и направлена на популяризацию традиций и культуры нашей страны. Одной из площадок проведения стала Самарская областная универсальная научная библиотека. Всего в регионе открыто 136 площадок.

Участники отвечали на вопросы о кухне российских немцев, обрядах русских девушек на выданье, духах-хозяевах леса в татарских сказках и других этнокультурных особенностях народов России. Всего 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов России. На выполнение отводится 45 минут.

"Большой этнографический диктант проходит уже в одиннадцатый раз, первый состоялся в 2016 году, и с каждым годом приобретает всё большую популярность. Мы смотрим по посещениям: приходят и читатели, и те, кто просто узнал из СМИ о диктанте. Мы рады всем, кто становится участником диктанта, и особенно гордимся теми, кто набирает по 100 баллов за ответы на вопросы", — отметила Татьяна Сенинг, куратор акции, заведующая информационно-библиографическим отделом Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Диктант объединяет людей самого разного возраста и уровня подготовки: от школьников до людей старшего возраста. Многие участвуют не первый год. Например, жительница Самары Людмила Краснова пишет диктант уже в восьмой раз. "Иногда я прихожу со своей семьёй, ко мне присоединяется моя дочка, внучка. Нам очень интересно узнать что-то новое и вообще побывать в атмосфере праздника. Ну и, конечно же, каждый раз какие-то новые для себя узнаёшь истории, факты о наших народах, представители которых рядом с нами проживают. Конечно, к сожалению, не все знаешь, восполняешь пробелы", — поделилась Людмила Краснова.

Напомним, что старт акции дали в рамках Международной недели "Народы России", которая состоялась по поручению Президента Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России. Акция организована Федеральным агентством по делам национальностей. Она продлится по 12 ноября 2026 года включительно. Особенностью этого года стал блок вопросов в видеоформате: свои задания подготовили участники специальной военной операции и представители народов России.

Результаты XI Международной просветительской акции будут подведены 12 декабря 2026 года — в День Конституции Российской Федерации.

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