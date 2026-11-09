"Большой этнографический диктант - 2026": самарцы проверяют знания о народах России

Жители Самарской области активно становятся участниками Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". В этом году акция приурочена к Году единства народов России и направлена на популяризацию традиций и культуры нашей страны. Одной из площадок проведения стала Самарская областная универсальная научная библиотека. Всего в регионе открыто 136 площадок.
Участники отвечали на вопросы о кухне российских немцев, обрядах русских девушек на выданье, духах-хозяевах леса в татарских сказках и других этнокультурных особенностях народов России. Всего 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов России. На выполнение отводится 45 минут.
"Большой этнографический диктант проходит уже в одиннадцатый раз, первый состоялся в 2016 году, и с каждым годом приобретает всё большую популярность. Мы смотрим по посещениям: приходят и читатели, и те, кто просто узнал из СМИ о диктанте. Мы рады всем, кто становится участником диктанта, и особенно гордимся теми, кто набирает по 100 баллов за ответы на вопросы", — отметила Татьяна Сенинг, куратор акции, заведующая информационно-библиографическим отделом Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Диктант объединяет людей самого разного возраста и уровня подготовки: от школьников до людей старшего возраста. Многие участвуют не первый год. Например, жительница Самары Людмила Краснова пишет диктант уже в восьмой раз. "Иногда я прихожу со своей семьёй, ко мне присоединяется моя дочка, внучка. Нам очень интересно узнать что-то новое и вообще побывать в атмосфере праздника. Ну и, конечно же, каждый раз какие-то новые для себя узнаёшь истории, факты о наших народах, представители которых рядом с нами проживают. Конечно, к сожалению, не все знаешь, восполняешь пробелы", — поделилась Людмила Краснова.
Напомним, что старт акции дали в рамках Международной недели "Народы России", которая состоялась по поручению Президента Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России. Акция организована Федеральным агентством по делам национальностей. Она продлится по 12 ноября 2026 года включительно. Особенностью этого года стал блок вопросов в видеоформате: свои задания подготовили участники специальной военной операции и представители народов России.
Результаты XI Международной просветительской акции будут подведены 12 декабря 2026 года — в День Конституции Российской Федерации.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...