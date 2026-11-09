Жители Самарской области стали чаще делать ремонт

В России вырос спрос на обустройство жилья. За первые 9 месяцев года число заказов на ремонтные услуги увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом интернет-трафик на сайты строительных магазинов и сервисы по поиску специалистов вырос на 61%, а в Самарской области этот показатель достиг 67%. Об этом говорится в совместном исследовании МегаФона и Профи.ру.
Самыми востребованными услугами по числу созданных заказов за январь — сентябрь 2026 года стали сантехнические работы, услуги электрика и ремонт стиральных машин. Среди отдельных услуг заметный рост спроса показали укладка крупноформатного керамогранита (+80% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), ремонт пластиковых окон (+77%) и укладка керамогранита на стены (+76%).
Основную аудиторию сайтов строительных магазинов и поиска мастеров, по данным оператора, составляют жители Самарской области от 35 до 44 лет — на них приходится 38% всех посетителей специализированных площадок. Еще 30% формируют пользователи в возрасте от 45 до 54 лет. Студенты и молодежь от 18 до 24 лет, напротив, заходят на такие ресурсы реже остальных, их доля достигает чуть более 1%. Мужчины интересуются материалами и строительными работами на 65% чаще женщин и формируют 62% аудитории.
Наибольшую активность покупателей на профильных сайтах аналитики оператора фиксируют в начале недели. Искать строительные материалы жители региона предпочитают по понедельникам, а подрядчиков для ремонта — по вторникам. Именно в эти дни на специализированных ресурсах наблюдается пик потребления интернет-трафика.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.