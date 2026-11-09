Жители Самарской области стали чаще делать ремонт

В России вырос спрос на обустройство жилья. За первые 9 месяцев года число заказов на ремонтные услуги увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом интернет-трафик на сайты строительных магазинов и сервисы по поиску специалистов вырос на 61%, а в Самарской области этот показатель достиг 67%. Об этом говорится в совместном исследовании МегаФона и Профи.ру.

Самыми востребованными услугами по числу созданных заказов за январь — сентябрь 2026 года стали сантехнические работы, услуги электрика и ремонт стиральных машин. Среди отдельных услуг заметный рост спроса показали укладка крупноформатного керамогранита (+80% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), ремонт пластиковых окон (+77%) и укладка керамогранита на стены (+76%).

Основную аудиторию сайтов строительных магазинов и поиска мастеров, по данным оператора, составляют жители Самарской области от 35 до 44 лет — на них приходится 38% всех посетителей специализированных площадок. Еще 30% формируют пользователи в возрасте от 45 до 54 лет. Студенты и молодежь от 18 до 24 лет, напротив, заходят на такие ресурсы реже остальных, их доля достигает чуть более 1%. Мужчины интересуются материалами и строительными работами на 65% чаще женщин и формируют 62% аудитории.

Наибольшую активность покупателей на профильных сайтах аналитики оператора фиксируют в начале недели. Искать строительные материалы жители региона предпочитают по понедельникам, а подрядчиков для ремонта — по вторникам. Именно в эти дни на специализированных ресурсах наблюдается пик потребления интернет-трафика.