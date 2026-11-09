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Театр Культура

Самарская опера представит балет Л.Минкуса "Дон Кихот Ламанчский"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 ноября в 18:30 и 15 ноября в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет показ балета Л.Минкуса "Дон Кихот Ламанчский" (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Создатели спектакля: дирижер-постановщик и музыкальный руководитель - Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик - Юрий Бурлака, художник-постановщик - Альона Пикалова (с использованием эскизов Константина Коровина и Александра Головина к постановкам Большого театра, 1900 и 1906), художник по костюмам - Татьяна Ногинова (с использованием эскизов Александра Головина и Гурли Теляковской к постановке Большого театра, 1900), художник по свету - Александр Наумов, концепция музыкальной драматургии - Юрий Бурлака, восстановление оригинальной партитуры Людвига Минкуса и оркестровка отдельных номеров - Александр Троицкий.

"Дон Кихот Ламанчский" - один из ярчайших образцов наследия "золотого века" классического балета; театральная фантазия на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах.

Основой сюжета и поводом для танцев стал эпизод из многочисленных приключений хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского - история о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете - Гамаш) с красавицей Китерией (Китри), возлюбленной деревенского юноши Басилио (Базиль). И Дон Кихот в спектакле - далеко не главный герой, его роль - пантомимная, а все танцевальные свершения отданы другим персонажам.

Праздничный, увлекающий темпераментом и виртуозностью спектакль Александра Горского был поставлен на заре ХХ века по мотивам более раннего балета Мариуса Петипа. Молодой и пылкий хореограф Горский был очарован идеями Константина Станиславского (только что открывшего Московский художественный театр) и во имя "жизненной правды" в балете превратил симметричный кордебалет, привычный для постановок Петипа, в играющую, переживающую, веселящуюся толпу. Сегодня его спектакль, восстановленный в 2016 году Алексеем Фадеечевым, считается "визитной карточкой" московского балета.

Спектакль вошел в лонг-лист премии "Золотая Маска" (2022), лауреат премии "Самарская театральная муза" в номинации "Лучший спектакль в музыкальном театре" (2022).

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