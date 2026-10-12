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Театр Культура

Солисты Шостакович Опера Балет стали лауреатами VIII фестиваля "Волжские театральные сезоны"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 октября на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького подвели итоги VIII Всероссийского многожанрового фестиваля "Волжские театральные сезоны".

Фото: Анна Рубакова

Лауреатами премии стали солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича:
• Татьяна Ларина, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области стала обладательницей Приза имени народной артистки СССР Веры Ершовой "Лучшая женская роль" за исполнение партий в спектакле "Триптих" Дж. Пуччини;

• Степан Волков стал обладателем приза за "Лучшую мужскую роль в опере" за партию Джанни Скикки в одноактной опере "Джанни Скикки" ("Триптих" Дж. Пуччини);

• Иван Волков стал обладателем специального приза жюри фестиваля за вокальную интерпретацию партии Луи в одноактной опере "Плащ" ("Триптих" Дж. Пуччини);

• "Триптих" одноактных опер Дж. Пуччини ("Плащ", "Сестра Анжелика", "Джанни Скикки") стал лучшим спектаклем в музыкальном театре.

Фестиваль "Волжские театральные сезоны" проходил с 4 по 11 октября в Самаре. Афишу составили 15 спектаклей из девяти регионов страны (два оперных, три балетных, шесть драматических и четыре спектакля театров кукол).

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