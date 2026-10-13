В Самарской опере покажут балет-поэму Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан"

18 и 20 октября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет показ балета-поэмы Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" (12+).

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму "Бахчисарайский фонтан", полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета "Бахчисарайский фонтан": драматург Николай Волков, композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров, режиссёр Сергей Радлов (1892-1958) и художница Валентина Ходасевич (1894-1970). Они создали цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме.

Действие спектакля происходит в Польше и Бахчисарае на рубеже XVIII–XIX веков. В замке князя Адама празднуют день рождения его дочери Марии, но праздник прерывает набег татар во главе с ханом Гиреем. Мария теряет возлюбленного Вацлава и оказывается в плену у хана.

Так начинается история о любви, ревности и отчаянии. Очарованный красотой Марии Гирей пытается добиться её любви, но княжна не может ответить ему взаимностью. Его любимая жена Зарема, охваченная ревностью, вступает в противостояние с Марией, которое приводит к трагической развязке. А хану остаётся лишь скорбь у Фонтана слёз и память о прекрасной пленнице.

Особую выразительность балету придают контрастные миры героев: праздничная атмосфера польского замка сменяется восточной роскошью Бахчисарайского дворца, а за красотой танцев скрываются неутихающие страсти. В центре этой истории — чувства, перед которыми бессильны власть и богатство, и любовь, оставляющая след даже после трагического финала.

Хореография Ростислава Захарова (1907-1984)

Либретто Николая Волкова (1894-1965) по одноимённой поэме Александра Пушкина (1799-1837)