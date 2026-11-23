27 ноября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет показ оперы Д. Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" (16+) в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников".

"Культура для школьников" — межведомственный культурно-образовательный проект, который реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Российским фондом культуры и Центром культурных стратегий и проектного управления. Он направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, а также повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова — одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих "тёмное царство" дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Почти ничего не меняя в поступках Катерины Львовны, они изменили их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва домостроевского уклада купеческого быта. Её протест против бесправия и издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял уродливые и жестокие формы среды, в которой она сложилась. Катерина — единственный персонаж оперы, способный чувствовать, знающий сильные душевные порывы, стремящийся вырваться из захолустного быта.

Шостакович назвал своё произведение "трагической сатирой". В отличие от бытового очерка Лескова, здесь сильно развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества, окружающего главных героев. "Леди Макбет Мценского уезда" — опера подлинно трагического звучания. Её действие насыщено событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных действующих лиц. Ей свойственны редкий лаконизм и сила выражения. Музыкальные зарисовки поражают психологической точностью и проницательностью.

Дирижёр-постановщик — Александр Анисимов, режиссёр-постановщик — Георгий Исаакян, художник-постановщик — Вячеслав Окунев, художник по свету — Ирина Вторникова.