Театральный перформанс "Суд над миром": пять минут, чтобы услышать друг друга

На закрытии выставки "Осторожно, хрупкое" в самарском арт-пространстве "Станкозавод" актриса Роза Хайруллина и театр годяев "ЛЕС" представили перформанс "Суд над миром". В анонсах он фигурировал под названием "Правда и действие". Это игра-исповедь, в которой привычные отношения между сценой и зрительным залом, актерами и публикой, взрослыми и детьми постепенно перестают работать.

В пространстве бывшего цеха нет привычной театральной сцены. Слева стоит стол, напоминающий учительский, у его подножия лежат папки и книги. В центре расположены два больших экрана, перед ними — прозрачная конструкция, напоминающая кафедру. Справа — скамейка. Пространство отделено полупрозрачной тканью, за которой находятся годяи театра "ЛЕС". Там кто-то разговаривает, двигается, занимается своими делами. Иногда загораются и гаснут лампочки. Жизнь за занавесом идет своим чередом, пока в передней части пространства разворачивается совсем другая история.

К столу выходит Роза Хайруллина. Она садится и читает письма детей, которые пишут о том, как трудно им бывает оттого, что взрослые их не слышат. Затем к "кафедре" по одному выходят подростки — от тринадцати до шестнадцати лет. В руках у них прозрачные пакеты с "вещественными доказательствами" — предметами, которые связаны с личными историями участников.

Роза приглашает ребят рассказать о том, что их волнует. Один говорит о смерти и внезапной потере близкого человека, другой — о том, как общественные правила и законы могут оказаться важнее конкретного человека. Звучат истории о семейных отношениях, о праве выбирать собственный путь, и даже об экологии и вырубке лесов.

Сначала происходящее напоминает школьный урок, на котором вместо ответов у доски звучат личные признания. Потом — встречу группы психологической поддержки, где каждый получает возможность сказать то, о чем давно думает. Но ни школьного наставничества, ни привычной терапевтической ситуации здесь нет. Роза Хайруллина не ставит диагнозов, не оценивает и не объясняет подросткам, что они должны чувствовать. Она слушает, задает вопросы и помогает им продолжать разговор.

В этом, собственно, и заключается главный принцип "Правды и действия": участники не изображают подростков с определенными проблемами. Они говорят от собственного имени, о том, что действительно имеет для них значение.

Руководитель театра годяев "ЛЕС" Юра Рычков (Юк, в театре "ЛЕС" приняты "лесные" имена) рассказывает, что идея перформанса возникла из двух обстоятельств. В начале сезона он предложил участникам письменно ответить на вопрос, что их волнует и беспокоит. Ребята написали о том, о чем прежде не говорили вслух.

— В этом было много искренности, такого, о чем мы не говорили, не проговаривали. И возникло желание что-то сделать, — объясняет Юк.

Вторым импульсом стала выставка "Осторожно, хрупкое", посвященная подросткам. Ее создательница Маша Андреева предложила театру придумать для выставочного пространства собственное событие. Юк связался с Розой Хайруллиной, и актриса согласилась участвовать.

Так из личных записей годяев, выставочного проекта и идеи разговора с человеком, способным не только услышать, но и задать неожиданный вопрос, постепенно сложился перформанс.

"Мы не знали, какие вопросы нам будут задавать"

Название "Правда и действие" отсылает к знакомой игре, в которой участнику предлагают либо рассказать правду, либо выполнить задание. Но здесь игра устроена иначе. Юк сравнивает структуру перформанса с судебным процессом: есть игровое поле, роли, определенные правила, но нет готового сценария, который гарантировал бы заранее известный результат. Театр интересует возможность развивать именно такое направление — не театральную игру, в которой актер исполняет заданную роль, а игру как ситуацию, исход которой не предопределен.

— Мы хотели максимально сохранить документальность, — говорит Юк. — В реальном суде мы же не знаем, кто выиграет, не знаем, какие вопросы будут заданы. Нам хотелось приблизиться к этому.

При этом свобода участников не означает отсутствия структуры. Команда заранее обсуждала последовательность событий: сначала письма, затем разговоры с подростками, позже — пространство за занавесом и финальное действие. Но никто не знал, к чему приведут вопросы Розы Хайруллиной.

— Не было такого, что мы проговаривали с Розой: "Я задам одному вот эти вопросы, а вот эти — другому участнику". Она даже не знала точно истории каждого. Какие-то истории впервые услышала прямо на перформансе, — рассказывает Юк.

Подростки подтверждают: им не предлагали готовых текстов и не заставляли рассказывать что-то определенное.

Один из участников, Гном (напоминаем — в Театре годяев "ЛЕС" в ходу "лесные" имена), объясняет, что все сказанное было их собственным выбором:

— Мы сами решали, что сказать. Не было такого, что кто-то стоял за нами и говорил: "Не так, не так, скажи по-другому". Если мы хотели что-то сказать, то говорили.

Другой участник уточняет, что единственной заранее заданной частью было само действие: когда тебя вызывают, ты выходишь и начинаешь разговор. Причем и это правило не было жестким — если человек хотел выступить, он мог сам попросить слова.

Получается, что постановка держится на своеобразном противоречии. С одной стороны, у нее есть композиция, сценическое пространство, ведущая и последовательность эпизодов. С другой — невозможно заранее предсказать ни содержание каждой истории, ни то, какие вопросы возникнут у Розы Хайруллиной, ни то, как участники отреагируют друг на друга.

— Мне кажется, зрителей зацепило то, что мы говорили честно, — говорит годяй Лиса. — В этом не было никакой игры. По сути, мы высказывали миру в лице Розы то, что нас не устраивает и что мы хотели бы изменить. А она задавала абсолютно живые вопросы, которых мы не знали заранее.

Поэтому "Правда и действие" — не совсем спектакль. Здесь сама встреча становится содержанием постановки. И каждый показ может отличаться от предыдущего.

Вещественные доказательства

Каждый участник держит в руках прозрачный пакет. Там — "вещественные доказательства". Каждый выходит говорить не с пустыми руками: у него есть предмет, который должен подтвердить подлинность рассказа, связать слова с реальным опытом.

Но это не доказательства в юридическом смысле. Они делают личную историю осязаемой. Годяй Ос, рассказывавший о смерти брата, принес его кепку. Для постороннего человека это обычная вещь. Для владельца — предмет, связанный с памятью о близком, которого больше нет.

— Вещественное доказательство должно было показать максимальную искренность и то, что это реально происходит, что это настоящая история, — объясняет Ос.

Такой предмет помогает зрителю не только услышать рассказ, но и представить человека, который за ним стоит. Вещь существует здесь и сейчас, ее можно увидеть. А вместе с ней возникает то, что невозможно показать непосредственно: утрата, память, страх, привязанность.

Впрочем, не все истории посвящены исключительно личным отношениям. Некоторые участники говорят о том, как устроен мир за пределами их семей. Например, Гном формулирует свою позицию очень жестко: "Рамки сегодня важнее людей".

Это уже не исповедь в привычном понимании, когда человек рассказывает о собственном переживании. Это обвинение — попытка обратить внимание на устройство общества, в котором формальные правила могут становиться важнее человеческих обстоятельств.

И здесь игра приобретает черты суда, о котором говорил Юк. Подростки словно по очереди выступают обвинителями, но не друг друга, а мира, в котором им предстоит жить. Они предъявляют собственные "доказательства" и рассказывают, что именно считают несправедливым.

При этом постановка не предлагает зрителям готового вердикта. Никто не подводит итог каждому выступлению, не объясняет, кто прав, а кто ошибается. После одной истории начинается другая, и зрителю приходится самостоятельно искать связь между ними.

И постепенно становится понятно, что общего у этих признаний больше, чем может показаться сначала. Все они так или иначе связаны с потребностью человека быть замеченным, иметь право на собственное мнение и не оставаться один на один с тем, что его тревожит.

Гамлет и подростковый бунт

В какой-то момент Роза Хайруллина вспоминает Гамлета. Пятьсот лет назад один мальчик, принц датский, задавался вопросами о жизни и смерти, потому что мир, который он считал правильным, вдруг оказался совершенно не таким.

Юк считает это сопоставление закономерным:

— Гамлет впал в шок от этой жизни, потому что мать вела себя не так, как он себе представлял. Мир, который он создал внутри себя, оказался совершенно не таким. По-моему, очень подростковая тема.

В истории шекспировского героя есть то, что знакомо многим подросткам: столкновение идеального представления о мире с реальностью, которая не желает подчиняться ожиданиям. Гамлет пытается понять, как жить после того, как привычные представления о семье, справедливости и человеческих отношениях рушатся. Он сомневается, протестует, ищет ответы и не находит их.

Современные подростки сталкиваются с похожими вопросами, хотя обстоятельства их жизни совсем другие. Почему взрослые поступают не так, как учат? Почему правила оказываются важнее людей? Почему родители считают, что вправе выбирать за ребенка его будущее? Почему мир устроен несправедливо — и можно ли с этим что-то сделать?

— Гамлета внесла Роза, — говорит Юк. — Это подросток, он задает вопросы, на которые мир еще не ответил.

И в этом контексте классическая трагедия перестает быть историей о далеком принце. Она становится напоминанием о том, что подростковый возраст — не просто промежуточный этап между детством и взрослой жизнью. Это время, когда человек впервые или особенно остро обнаруживает, что мир не совпадает с его представлениями о нем.

Участники "Правды и действия" тоже не предлагают окончательных ответов. Их задача — сформулировать вопросы, которые для них важны, и дать окружающим возможность их услышать.

"Почему он думает не так, как я?"

Один из самых острых моментов разговора с годяями возникает, когда речь заходит о том, что взрослым труднее всего услышать в рассказах подростков.

Участники отвечают по-разному, но несколько мыслей повторяются. Труднее всего принять мнение, отличающееся от собственного. Еще труднее — допустить, что в ситуации, которая причиняет ребенку боль, взрослый тоже может оказаться не просто наблюдателем, но и участником.

— Никто не хочет брать на себя ответственность или вину за то, что с кем-то случается что-то плохое, — говорит годяй Ос. — Особенно когда подростки обращаются к миру и к взрослым.

Гном формулирует проблему иначе:

— Труднее всего услышать мнение, отличное от своего. Когда ты начинаешь оценивать, сразу думаешь: "Я же так хорошо его воспитал". А потом ребенок говорит что-то, что не укладывается в твой мир, и возникает вопрос: "Где я это упустил? Почему он не такой, как я? Почему думает по-другому?"

В этих словах — одна из главных тем перформанса. Взрослый часто воспринимает ребенка как результат собственного воспитания. Ему кажется, что он должен передать ему свои ценности, представления о правильном и неправильном, представление о том, как устроена жизнь. И когда ребенок начинает думать иначе, это может восприниматься как ошибка воспитания или неблагодарность.

Но ребенок — не продолжение родителя и не проект, который обязан воплотить его ожидания.

Эта мысль особенно отчетливо звучит в истории Паприки. Она рассказывает, что долгое время пыталась донести до родителей собственную позицию, но они по-настоящему прислушались к ней лишь после выступления на перформансе.

— Я не рассказала историю полностью, потому что для меня это было очень тяжело. Но мои родители прислушались ко мне только тогда, когда я прямо при большом количестве людей сказала то, чего они не могли услышать годами.

Речь шла о праве детей самостоятельно выбирать свой путь. Паприка десять лет занималась балетом, хотя ей никогда по-настоящему не нравилось это занятие. Она долго убеждала себя и окружающих, что ей все подходит, пока не поняла, что может отстаивать собственные интересы.

Когда девушка решила прекратить занятия, родители продолжали убеждать ее вернуться: балет, по их мнению, мог обеспечить ей хорошее будущее. Но сама Паприка хотела другого.

— Моя тема была о том, что взрослые не должны решать за детей, — объясняет она.

После перформанса отношение родителей стало меняться. Паприка рассказывает, что мама начала поддерживать ее интересы, купила книги, которые дочь давно хотела прочитать, и стала обращать внимание на то, чего хочет сама девушка, а не только на родительские представления о ее будущем.

В этой истории важен не только конфликт между поколениями. Не менее существенно то, что произошло после публичного признания. Перформанс не разрешил семейные разногласия автоматически, но создал ситуацию, в которой слова, прежде остававшиеся без ответа, наконец были услышаны.

Годяй Линь отмечает и другую особенность: родители участников после спектакля задавали вопросы о том, что услышали, хотя раньше подобные разговоры не всегда получались.

— Мне кажется, в этом тоже был свой перформанс, — говорит она.

Возможно, именно здесь театр выходит за пределы сценического пространства. Встреча со зрителями становится поводом для разговора, который продолжается уже дома. Причем родители слышат не отвлеченную лекцию о том, как нужно общаться с детьми, а конкретные истории других подростков — и благодаря этому могут по-новому взглянуть на собственных.

Взрослые тоже хотят, чтобы их обняли

В первоначальном замысле перформанса не было обещания примирить поколения. Но постепенно разговор о подростковых проблемах выводит участников и зрителей к более общему вопросу: чего человеку не хватает, когда он остается один на один со своими переживаниями?

Годяй Лиса вспоминает, что в своих заметках, из которых выросла история для спектакля, написала о желании, чтобы ее и ее друзей просто пожалели, обняли и сказали, что все будет хорошо. Так, как утешают маленького ребенка, который разбил тарелку или больно ударился.

— Я просто хочу, чтобы нас пожалели и обняли, — объясняет она. — Думаю, финал сложился именно из-за честности. На самом деле все хотят, чтобы их обнимали. Возможно, кто-то не помнит об этом или пытается избежать таких мыслей. Но это правда.

Эта реплика многое объясняет в устройстве финала. Подростки не только говорят о том, что их не устраивает в окружающем мире, но и формулируют собственную потребность в поддержке. За протестом, критикой и требованием самостоятельности обнаруживается простое желание — чтобы рядом оказался кто-то, кто не будет оценивать и воспитывать, а просто даст почувствовать, что ты не один.

Юк предполагает, что эмоциональная реакция зрителей связана и с тем, что истории подростков затрагивают самих взрослых.

— Возможно, мы подняли темы, которые волнуют родителей и вообще взрослых людей. И, глядя на зрителей, мне кажется, что у кого-то что-то приоткрылось и хлынуло, — говорит он.

После рассказов и обсуждений одна из девочек выходит вперед и передает Розе Хайруллиной письмо. Актриса открывает конверт — внутри нарисовано сердечко. Подростки ставят на возвышение большие часы, запускают таймер на пять минут, и Роза объявляет:

— Пять минут обнимаемся!

Из-за занавеса выходят остальные участники. Зрители поднимаются со своих мест и начинают обниматься друг с другом, с подростками, с теми, кто еще недавно был просто незнакомцем в одном помещении.

Многие плачут. Если в начале перформанса зрители были прежде всего слушателями, то теперь они становятся участниками общего действия. Им больше не нужно искать правильные слова или придумывать ответ на услышанное. Можно просто подойти к другому человеку и обнять его.

Почему этот момент вызывает такую сильную реакцию? Возможно, потому, что до него все происходило на уровне слов. Участники рассказывали о страхах, потерях и несправедливости, а публика пыталась понять, как к этому относиться. Финал предлагает другой способ быть рядом — не через объяснение, а через простое физическое присутствие.

При этом объятие не решает ни одну из проблем, о которых говорили подростки. Оно не возвращает умершего брата, не устраняет семейные конфликты, не отменяет тревогу за будущее. Но на пять минут дает возможность почувствовать поддержку — без необходимости сначала доказать, что ты ее заслуживаешь.

Название перформанса складывается в этом финале окончательно. Подростки сказали правду. Теперь наступает очередь действия.

"Подросток — это отдельная планета"

Почему для разговора с подростками пригласили именно Розу Хайруллину? Этот вопрос возникает не только у зрителей, но и у самих участников проекта. Юк признается, что команда обсуждала, кто мог бы стать ведущим такого перформанса, и пришла к выводу, что Хайруллина подходит для этой роли особенно точно.

— Мне кажется, это, возможно, единственный спектакль или перформанс, где она полтора часа сидит и просто пытается услышать другого человека. И разобраться, и помочь ему услышать себя, поговорить о своих мыслях и образах, — говорит Юк.

Для такого разговора недостаточно просто обладать известностью или актерским мастерством. Важно уметь не подменять собой собеседника, не превращать его историю в материал для собственной игры и не навязывать заранее подготовленные выводы.

Юк говорит, что Хайруллина умеет сосредоточиться на другом человеке и вместить его мир, даже если он совершенно не похож на ее собственный.

При этом подростки не воспринимают актрису как безусловный авторитет, с которым необходимо соглашаться. Между ней и участниками существует разница в опыте, взглядах и отношении к жизни. И это не мешает разговору, а, напротив, делает его живым.

Гном рассказал, что Роза Хайруллина сама говорила о себе как о подростке. Конечно, она давно выросла и не может быть ровесницей участников, но сохранила в себе то, что ассоциируется с подростковым возрастом, — способность бунтовать и не принимать привычные правила только потому, что так принято.

— Она может принять в себя наш бунт и отдать его взрослым, потому что соединяет взрослых, — объясняет он.

Это важная формулировка. В перформансе актриса оказывается посредником между поколениями, но не потому, что выступает переводчиком, который объясняет взрослым, что именно имели в виду дети. Она создает ситуацию, в которой подростки могут говорить сами, а взрослые получают возможность услышать их без привычной дистанции.

Юк сравнивает подростков с отдельной планетой, на которой когда-то побывал каждый человек, но которую взрослые со временем могут перестать узнавать. Его слова подтверждает художник театра Птица.

— Взрослому трудно осознать, что объект его воспитания и любви — внезапно человек, — говорит она.

— Он состоит не только из того, что ты в него вложил, но и из чего-то своего, чего ты не знаешь.

Он принес с собой собственную душу. И его сложно услышать.

В этом, пожалуй, и заключается главное противоречие отношений между поколениями. Взрослый хочет помочь ребенку, передать ему свой опыт, уберечь от ошибок. Но, стремясь сделать это, иногда забывает, что перед ним другой человек — со своими желаниями, представлениями и правом на собственные решения.

Подросток, в свою очередь, хочет быть услышанным, но не всегда знает, как добиться этого без конфликта. Иногда он замыкается, иногда протестует, иногда пытается говорить снова и снова, пока не обнаруживает, что его слова не доходят до адресата.

"Правда и действие" не обещает устранить эту дистанцию. Но предлагает на время изменить правила разговора. Здесь взрослый не обязательно знает ответ, подросток не обязан соответствовать ожиданиям, а признание не становится поводом для оценки.

Что остается после пяти минут

Перформанс завершился, таймер остановился, зрители разошлись. Участники вернулись к своей жизни, в которой остались те же вопросы, страхи и проблемы. Нельзя сказать, что за полтора часа удалось изменить отношения между поколениями или найти ответы на все прозвучавшие вопросы.

Но в рассказе Паприки есть пример того, как театральное событие может продолжиться за пределами сцены. После выступления родители стали иначе относиться к ее интересам и внимательнее прислушиваться к тому, чего она хочет сама. Это не универсальный результат и не гарантия того, что любой семейный конфликт можно разрешить публичным признанием. Однако это конкретный случай, когда разговор, прежде не получавшийся дома, наконец состоялся.

Для Юры Рычкова важно, чтобы подростки могли реализовываться уже сейчас, а не откладывали попытки понять себя до окончания школы или до момента, когда станут взрослыми.

Он вспоминает собственный опыт: в подростковом возрасте рядом с ним оказались люди и проекты, которые помогли поверить в возможность создавать что-то свое. Именно поэтому театр "ЛЕС" существует в том числе как пространство, где подростки могут пробовать, высказываться, делать и ошибаться, не дожидаясь разрешения стать кем-то другим.

— Важно, чтобы человек мог понимать себя раньше, видеть, кто он, что он может создавать, и просто делать, — говорит Юра.

В "Правде и действии" это происходит буквально на глазах у зрителей. Подростки не играют готовые роли, а пробуют говорить от собственного имени. Их истории не всегда удобны, не всегда укладываются в представления взрослых о правильном и разумном. Но именно поэтому их стоит услышать.

И, возможно, главный вопрос, который перформанс оставляет зрителям, звучит не так: "Что нужно сделать, чтобы подростки перестали бунтовать?" Он гораздо проще и одновременно труднее: "Готовы ли мы услышать человека, который думает не так, как мы?"

Потому что быть услышанным — не значит добиться согласия. Это значит получить возможность сказать то, что для тебя важно, и не столкнуться в ответ с немедленным отрицанием, оценкой или советом.

В финале "Правды и действия" люди обнимались пять минут. Для одних это, возможно, был эмоциональный жест, для других — возможность выпустить наружу то, что давно оставалось внутри. Но в любом случае эти пять минут стали продолжением разговора, который начался с писем о том, как трудно, когда тебя не слышат.

Иногда человеку действительно нужно не так много: чтобы его выслушали, не отвернулись и дали понять, что он не один. Это не решает всех проблем. Но, возможно, именно с этого начинается любой настоящий диалог — между детьми и взрослыми, между незнакомыми людьми и даже между человеком и самим собой.

А название "Правда и действие" в финале приобретает совсем простой смысл. Правда — это то, что подростки решились сказать. Действие — то, что взрослые могут сделать в ответ. Не обязательно найти решение, дать совет или немедленно исправить ситуацию. Иногда достаточно остановиться, посмотреть на другого человека и обнять его. Пусть хотя бы на пять минут.