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Театр Культура

Фестиваль "Шостакович. Над временем" завершился в Самаре

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской государственной филармонии прошло заключительное мероприятие VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем". С 8 по 27 сентября 2026 г. Самарская область жила в уникальном музыкальном ритме, объединившем академическую классику, джаз, фольклор и балет. За 20 дней на сценах ведущих учреждений региона было представлено более 30 событий: от масштабных симфонических полотен до камерных вечеров и театральных экспериментов.

Фото: театр оперы и балета

"Наш седьмой международный музыкальный фестиваль вновь показал — музыка Дмитрия Шостаковича действительно существует над временем. Она не стареет, она и сегодня звучит актуально и мощно, объединяя поколения. Мы постарались преподнести нашей публике многогранный талант композитора — от самых известных до  малоисполняемых  произведений Дмитрия Дмитриевича. Благодарю всех слушателей, кто приходили на площадки фестиваля для того, чтобы еще раз соприкоснуться с этой волшебной музыкой. Наследие композитора живет, пока оно звучит", — отмечает Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Фестиваль открылся 8 сентября исторической премьерой — постановкой оперы Д. Д. Шостаковича "Нос" на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер-постановщик — Павел Смелков, режиссер-постановщик — Ксения Шостакович. Произведение молодого Шостаковича, написанное в период его авангардных экспериментов, задало тон всей многожанровой программе. На Малой сцене театра оперы и балета состоялся концерт "Композиторы России". Под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова самарской публике были представлены одноактные  балеты "Барышня и хулиган" и "Ленинградская симфония" с участием звезд Мариинского театра — Кимина Кима, Марии Ширинкиной, Юрия Смекалова.

В программе фестиваля были представлены не только произведения самого Шостаковича, но и работы современных композиторов, вдохновленных его наследием. В концертной программе "От Шостаковича до наших дней", посвященный 85-летию Самарской организации Союза композиторов России, звучала симфоническая и эстрадная музыка самарских авторов.

Впервые в Самаре прозвучал проект "Из варяга в греки" с участием джаз-хора Свердловской детской филармонии, солистов содружества "Этносфера", симфонического оркестра Самарской филармонии. За дирижерским пультом в этот вечер был маэстро Дмитрий Волосников. Знаменитый "Страдивари-ансамбль" под руководством румынского виртуоза Лоренца Настурики-Гершовичи подарил публике звучание инструментов великих итальянских мастеров XVII–XVIII веков. "Трио имени Хачатуряна" представило программу, в которой музыка Арама Хачатуряна вступила в диалог с произведениями Дмитрия Шостаковича.

В Тольяттинской филармонии оперная певица Полина Шамаева в сопровождении симфонического оркестра филармонии (главный дирижер Игорь Мокеров), исполнила произведения Шостаковича, Мусоргского и Вайнберга. "Антиформалистический раек" — одно из самых острых и ироничных сочинений композитора прозвучало в исполнении Народного артиста РСФСР Сергея Лейферкуса. В этот же вечер публике была представлена одноактная опера Н.А. Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери" созданная по пушкинскому сюжету и ставшая одной из самых тонких музыкальных драм русской сцены.

25 сентября, в день рождения Дмитрия Дмитриевича, на сцену Самарской филармонии вышел Государственный Академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением двукратного обладателя "Золотой маски" Филиппа Чижевского. Коллектив, отмечающий в этом году 90-летие, исполнил Восьмую симфонию Шостаковича и Хорал И. С. Баха. А Самарский театр оперы и балета представил оперетту композитора "Москва, Черемушки".

"Стало традицией в день рождения Дмитрия Шостаковича, чье имя гордо носит театр, обращаться к его музыке на нашей сцене. В день 120-летия со дня рождения композитора мы показали зрителям его единственную оперетту — "Москва, Черемушки". И эта встреча стала еще одной возможностью услышать Шостаковича и почувствовать, насколько живым и актуальным остается его искусство", — поделился Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра.

Фестиваль давно вышел за рамки исключительно концертной деятельности. В рамках деловой программы состоялась конференция "Школа культурной журналистики" и международная научно-практическая конференция "Шостакович и современность", приуроченная к 120-летию со дня рождения композитора. Особый интерес вызвала лекция доктора исторических наук, заместителя директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлии Кантор "Тайной сверкая и назвавши себя "Седьмая". Ленинградская симфония: факты и образы".

В заключительном концерте фестиваля на сцену Самарской филармонии вышли звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка РФ, сопрано Аида Гарифуллина и знаменитый венгерский скрипач Кристоф Барати. В сопровождении Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением Владимира Добровольского прозвучал Концерт № 1 для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича, а во втором отделении —арии из опер Дж. Верди, Ш. Гуно и Дж. Пуччини. 

"Музыка Шостаковича стала подлинным символом Самары, его культурной сутью. Премьера Седьмой симфонии навсегда вписала наш город в историю великой мировой культуры. Интерес к личности композитора и его творчеству растет год от года. А это значит, что в этом году фестиваль завершается, чтобы совсем скоро начать подготовку к новой встрече", — рассказал Марк Левянт, художественный руководитель фестиваля, председатель Самарского отделения Союза композиторов России. 

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