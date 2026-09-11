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Театр Культура

В театре "Шостакович Опера Балет" пройдет лекция Юлии Кантор о Ленинградской симфонии

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 сентября в 17:00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича перед показом балетов "Барышня и хулиган", "Ленинградская симфония" состоится одно из важнейших событий параллельной программы VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем". С лекцией "Тайной сверкая и назвавши себя "Седьмая". Ленинградская симфония: факты и образы" выступит Юлия Кантор — заместитель директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича по просветительской деятельности и внешним коммуникациям.

Встреча с самарским зрителем состоится по приглашению художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова.

Весь мир знает это произведение не по номеру, а по названию, данному в честь города, которому оно посвящено, — "Ленинградская". В истории создания и бытования Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича документальная канва и художественная рефлексия подчас настолько сплетены, что грань между ними стирается. Очевидно одно — эмоциональное восприятие этого, самого известного произведения периода Великой Отечественной войны, стало не только ярчайшим творческим откликом на актуальные события, но и одной из основ российского культурного кода.

Что писал из Куйбышева матери, оставшейся в Ленинграде, Дмитрий Шостакович? Какие впечатления

оставили Ольга Берггольц, побывавшая на московской премьере; Александр Фадеев, слушавший симфонию в Ленинграде; Анна Ахматова, приглашенная консерваторцами-земляками на генеральную репетицию симфонии в Ташкенте; Леонид Утесов, присутствовавший на концерте в Новосибирске, куда был эвакуирован оркестр Ленинградской филармонии? Почему исполнение Седьмой в городе, которому она посвящена, стало "днем ленинградской победы", и в массовом сознании именно оно зачастую воспринимается как мировая премьера? Какой оркестр работал в блокадном Ленинграде всю войну, кто руководил им и когда начались репетиции Седьмой симфонии? Какими они были, музыканты и слушатели города, находящегося в смертельном кольце? Какие впечатления были у них от услышанного, каким был в те суровые годы зал старейшей филармонии страны? Как художники-современники отразили эту блокадную повседневность, где музыка оказалась сильнее смерти? В каких отечественных фильмах звучит Ленинградская симфония, какие военные реликвии хранит в XXI веке Петербургская филармония имени Шостаковича и как сохраняется связь времен — в музыке и в исторической памяти? Обо всем этом — в лекции-беседе Юлии Кантор, основанной на уникальных архивных документах и художественных материалах.

Санкт-Петербургская филармония и Шостакович Опера Балет — крупнейшие и единственные в мире музыкальные учреждения, носящие имя великого композитора, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Надеемся, что приезд Юлии Кантор станет первым в череде ярких совместных творческих проектов и перерастет в многолетнюю дружбу наших "домов".  

Также в этот вечер гости театра смогут приобрести книгу Юлии Кантор "Ленинградская симфония. Партитура памяти". 

После лекции состоится автограф-сессия с автором.

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