Участницы проекта "Мама-предприниматель" побывали с экскурсиями на предприятиях Самары

В региональном центре "Мой бизнес" проходит федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель". На городском этапе в Самаре более 30 мам из разных уголков региона бесплатно обучаются основам бизнеса.
Участницы проекта посетили предприятия Самары, среди которых салон красоты "Babor", производство натуральной косметики "BLAGOVKUS", творческое пространство "Костюмерная № 1", студия кулинарных праздников "Фартук".
Участницы узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить от женщин-руководителей ценные советы, которые помогут начинающим предпринимательницам избежать ошибок на старте создания своего дела.
"Восторг, непередаваемые впечатления от общения, экскурсии. Понимаешь, что за всем, что сейчас человек представляет, стоит большой труд, упорство, вера в себя и свое дело. Вырастают крылья, хочется творить, действовать", — отметила участница проекта Юлия Бахарева.
Основательница косметического производства "BLAGOVKUS" Наталья Тюленева провела экскурсию по предприятию и рассказала начинающим предпринимателям, как зарождался бизнес, с какими трудностями сталкивалась, а также как создавать качественный бьюти-продукт и не уходить "в минус".
Вторая группа участниц проекта пообщалась с владелицей салона красоты "Babor" Анаит Бадалян. Она рассказала об особенностях ведения бизнеса в сфере красоты, особое внимание уделив работе с командой: как нанимать, мотивировать и сохранять в компании квалифицированных специалистов.
"Это огромная мотивация — узнать, насколько человек может вырасти как бизнесмен. Мы смогли лично оценить красоту оформления салона и его высокий уровень сервиса. Руководитель Анаит Бадалян очень интересно и живо рассказала о своем предпринимательском пути", — поделилась участница Алена Бесперстова.
Еще одна группа участниц посетила мастерскую дизайнера, художника театрального костюма Урсулу Берг. Основательница "Костюмерной № 1" рассказала, как развивать креативный проект, и поделилась личным опытом, как совмещать творчество и бизнес.
Бизнес-визиты являются важной частью обучения. На программе "Мама-предприниматель" эксперты в формате тренинга-интенсива учат участниц позиционированию и созданию личного бренда, эффективным продажам, юридическим аспектам ведения своего дела, тайм-менеджменту и многому другому.
В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план перед экспертами. Победительницы городских этапов в Самаре и Тольятти представят свои проекты в региональном финале 14 сентября. На реализацию лучшей идеи победительнице выделят денежный приз в размере 150 тысяч рублей.
Проект "Мама-предприниматель" проходит в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".
Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес". Стратегический партнер: Фонд "Наше будущее". Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал "Караван историй". Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал "Техноглянец", Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.