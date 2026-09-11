Участницы проекта "Мама-предприниматель" побывали с экскурсиями на предприятиях Самары

В региональном центре "Мой бизнес" проходит федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель". На городском этапе в Самаре более 30 мам из разных уголков региона бесплатно обучаются основам бизнеса.

Участницы проекта посетили предприятия Самары, среди которых салон красоты "Babor", производство натуральной косметики "BLAGOVKUS", творческое пространство "Костюмерная № 1", студия кулинарных праздников "Фартук".

Участницы узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить от женщин-руководителей ценные советы, которые помогут начинающим предпринимательницам избежать ошибок на старте создания своего дела.

"Восторг, непередаваемые впечатления от общения, экскурсии. Понимаешь, что за всем, что сейчас человек представляет, стоит большой труд, упорство, вера в себя и свое дело. Вырастают крылья, хочется творить, действовать", — отметила участница проекта Юлия Бахарева.

Основательница косметического производства "BLAGOVKUS" Наталья Тюленева провела экскурсию по предприятию и рассказала начинающим предпринимателям, как зарождался бизнес, с какими трудностями сталкивалась, а также как создавать качественный бьюти-продукт и не уходить "в минус".

Вторая группа участниц проекта пообщалась с владелицей салона красоты "Babor" Анаит Бадалян. Она рассказала об особенностях ведения бизнеса в сфере красоты, особое внимание уделив работе с командой: как нанимать, мотивировать и сохранять в компании квалифицированных специалистов.

"Это огромная мотивация — узнать, насколько человек может вырасти как бизнесмен. Мы смогли лично оценить красоту оформления салона и его высокий уровень сервиса. Руководитель Анаит Бадалян очень интересно и живо рассказала о своем предпринимательском пути", — поделилась участница Алена Бесперстова.

Еще одна группа участниц посетила мастерскую дизайнера, художника театрального костюма Урсулу Берг. Основательница "Костюмерной № 1" рассказала, как развивать креативный проект, и поделилась личным опытом, как совмещать творчество и бизнес.

Бизнес-визиты являются важной частью обучения. На программе "Мама-предприниматель" эксперты в формате тренинга-интенсива учат участниц позиционированию и созданию личного бренда, эффективным продажам, юридическим аспектам ведения своего дела, тайм-менеджменту и многому другому.

В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план перед экспертами. Победительницы городских этапов в Самаре и Тольятти представят свои проекты в региональном финале 14 сентября. На реализацию лучшей идеи победительнице выделят денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

Проект "Мама-предприниматель" проходит в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес". Стратегический партнер: Фонд "Наше будущее". Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал "Караван историй". Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал "Техноглянец", Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.