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Сотовая связь Транспорт и связь

Билайн запустил 5G в Самаре

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн продолжает внедрение нового стандарта мобильной связи в России. Покрытие уже работает в Самаре и еще в нескольких городах страны и продолжит расширяться. Технологическое обновление позволяет увеличить скорость передачи данных на совместимых устройствах в зоне покрытия до 30%.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Ранее Билайн начал готовить сеть к внедрению, а в мае этого года запустил тесты связи нового поколения на реальных пользовательских устройствах в 21 регионе по всей стране. Полноценные запуски стали возможны благодаря модернизации ядра сети, которая позволила оператору задействовать под 5G существующее оборудование и работать в рамках доступных частот.

С новым стандартом оператор сможет эффективнее распределять ресурсы сети с учётом нагрузки и особенностей конкретных участков. Это особенно важно для городского центра, где в течение дня существенно меняется количество пользователей и объём мобильного трафика.

Клиенты заметят изменения прежде всего в упрощении повседневных сценариев: со связью нового поколения видео и файлы в мобильной сети загружаются быстрее, а сервисы и онлайн-приложения работают комфортнее. Доступность технологии и фактическая скорость зависят от модели устройства, нагрузки на сеть, условий радиосвязи и других факторов.

Новый стандарт дополняет другие решения, которые Билайн использует для повышения качества мобильной связи. В их числе, например, интеллектуальное управление ресурсами сети, а также технологии VoWiFi и VoLTE. Первая позволяет использовать Wi-Fi для голосовых звонков и отправки смс, вторая — передавать голосовые вызовы через сеть мобильного интернета с повышенным качеством и быстрым соединением.

Пятое поколение будет востребовано не только в B2C, но и в корпоративном секторе — особенно в горной добыче, металлургии, нефтегазовом секторе, транспорте, логистике и энергетике. В этих отраслях активно применяют ИИ, а 5G помогает раскрыть его потенциал за счёт высокой скорости, низкой задержки и поддержки множества устройств.

"Билайн бизнес" предлагает частные сети с надёжной связью и защитой данных — идеальную основу для внедрения ИИ‑решений на предприятиях. Одну из таких сетей компания продемонстрировала на ЦИПР-2026 совместно с YADRO.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Сегодня произошло событие, которого без преувеличения ждал весь рынок — и клиенты, уверен, тоже. Мы давно готовили сеть и устройства клиентов к поэтапному запуску связи пятого поколения — модернизировали ядро сети и работали над развитием инфраструктуры, опираясь на обратную связь от пользователей. Всё это сделало возможным запуск 5G и дальнейшее расширение покрытия. 

Развитие многих технологий, с которыми мы сейчас связываем образ будущего — например, нейросетей, систем умного дома и умного города, — затруднительно без развития технологий связи. Поэтому прямо сейчас мы продолжаем улучшать сеть и тестировать новые решения, чтобы наша мобильная связь не просто соответствовала растущим потребностям клиентов, но и где-то даже опережала их".

Гид потребителя

Последние комментарии

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