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Т2 запускает возможность межрегионального переноса номера Летом интерес школьников к книгам вырос на 20% Чаще всего злоумышленники звонят самарским детям под видом сотрудников госорганов и медицинских служб Россияне выбирают восток: Билайн показал, как изменились зарубежные поездки В самарских селах разогнали мобильный интернет

Сотовая связь Транспорт и связь

Т2 запускает возможность межрегионального переноса номера

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, снимает региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

Фото: Shutterstock/автор Efired

Новые правила отменяют географические ограничения для переноса номера при смене мобильного оператора (MNP). Теперь пользователи могут перенести свой номер от другого оператора в сеть Т2, находясь вне домашнего региона, где была оформлена SIM-карта. При этом стоимость и сроки процедуры остаются стандартными.

Для действующих абонентов Т2 компания открывает возможность перевести свой номер из одного региона в другой. Подать заявление на смену региона можно в точках продаж оператора. Процедура занимает до четырех дней.

Запуск стал возможен благодаря успешному пилотному проекту. В течение двух месяцев команда Т2 тестировала сценарии и оптимизировала процессы, чтобы обеспечить бесшовный переход для всех категорий абонентов с первого дня вступления в силу законодательной инициативы.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Запуск межрегионального MNP — драйвер рыночного баланса и честной конкуренции в отрасли. Чтобы сделать его возможным, мы прошли непростой путь, требовавший серьезной технической проработки. Ранее мы делали все возможное в рамках действующих правил, чтобы помочь клиентам сохранить связь при переезде, но не могли дать им настоящей свободы. Сегодня мы стираем эти границы. Для современного человека номер телефона — это ключ к цифровой жизни: к нему привязаны банки, Госуслуги, мессенджеры и социальные сети. Мы выстроили сервис, который обеспечивает безупречный клиентский опыт и позволяет абонентам чувствовать себя как дома в любой точке страны, не теряя доступ к важным цифровым ресурсам".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"Люди сегодня активно перемещаются между городами и регионами, сохраняя привычный ритм жизни и доступ ко цифровым сервисам. Возможность пользоваться своим номером независимо от региона без лишних затрат перестала быть дополнительной опцией или привилегией, а стала базовой потребностью клиента. Т2 обеспечивает своим абонентам бесшовный переход без ограничений: сервис готов к работе с первого дня".

Гид потребителя

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