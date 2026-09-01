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Летом интерес школьников к книгам вырос на 20%

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В летние месяцы молодежь стала основным драйвером роста интереса к чтению. С начала июня объем интернет-трафика на книжных платформах у пользователей в возрасте до 17 лет увеличился на 20%, следует из совместного исследования МегаФона и Литрес. По данным сервиса, интерес к произведениям школьной программы подрос на 12%.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Помимо школьников, активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры 18-24 лет (+10%) и пользователи старше 65 лет (рост почти 5%). Работающая молодежь 25-34 лет, напротив, снизила читательскую активность летом. Гендерный разрыв в любви к чтению практически исчез: юноши этим летом почти догнали девушек по интересу к литературе. Соотношение аудитории составило 49% против 51% в пользу женской половины.

Согласно обезличенным данным оператора, наиболее активным месяцем для чтения стал июль. В этот период трафик на книжные сервисы был на 23% выше, чем в августе. В последний летний месяц был зафиксирован самый низкий объем передачи данных: школьники и их родители чаще уезжали в отпуска, а затем начали готовиться к учебному году, занимаясь выбором формы и канцелярских товаров.

В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству проданных экземпляров произведений на Литрес вошли "Война и мир" Льва Толстого, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Капитанская дочка" и "Евгений Онегин" Александра Пушкина, а также "Мертвые души" Николая Гоголя. Помимо перечисленных писателей, россияне также часто обращаются к творчеству Ивана Гончарова, автора "Обломова" и "Обыкновенной истории". 

Эксперты сервиса добавили, что читатели в возрасте c 12 до 17 лет интересуются не только произведениями из школьной программы, но и зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult.

Гид потребителя

Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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