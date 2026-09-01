Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Самарской области

Гидрометцентр России опубликовал долгосрочный прогноз погоды на первый месяц осени в Самарской области. Судя по нему, сентябрь обещает быть теплым.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 13,8 до 15,8 градусов. Это на 1,0-1,3 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы: 13-56 мм", — сообщили синоптики.

Судя по всему, бабьему лету быть. Как отмечают в Приволжском УГМС, по давним приметам оно длится всего неделю, с 14 по 21 сентября. В 1957, 2003, 2010, 2017 годах температура воздуха поднималась до рекордных 35,5-39,5 градуса.