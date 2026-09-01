Студент ТГУ разработал систему мониторинга и оповещения о ЧС на энергетических производствах

Выпускник Тольяттинского государственного университета Марк Масальский в школе хотел стать летчиком военной авиации. Но из-за небольших проблем со зрением о покорении неба пришлось забыть и найти земную специальность. Марк сделал выбор в пользу прикладной информатики с профилем «Разработка программного обеспечения». О погружении в мир математического моделирования, активной студенческой жизни, счастливых встречах и планах на будущее Марк Масальский рассказал в интервью.

— Почему ты хотел стать летчиком?

— Это была идея моего отца. Сам он занимается энергетикой, и когда я стал задумываться о будущей профессии, то захотел быть как он. Поэтому усиленно готовился к сдаче физики. А вот друг отца мечтал быть летчиком. Увы, не получилось. Он был лучшим на курсе, но случилось две аварии. Не по его вине. В тяжелые 90-е годы в стране были большие проблемы с финансированием, и самолеты просто разрушились. Но его все равно отчислили. Моему отцу всегда очень нравилось, как его друг любит небо, и форму. И он предложил мне: "Может попробуешь?". Я подумал, что это интересно. Ну и форма действительно красивая, да и мне в целом к лицу (улыбается — прим. Ред.). Но, увы, тоже не сложилось.

— Как проходила твоя подготовка к поступлению в вуз?

— Изначально при подготовке к ЕГЭ я делал упор на физику и информатику, потому что с хорошими баллами по этим предметам было доступно больше специальностей на выбор. Но потом все-таки решил сосредоточиться на информатике. В 10-11 классах у меня была очень хорошая учительница по этому предмету. Она за нас искренне переживала, постоянно делилась с нами разными задачами, показывала различные методы решения как "руками", так и программным способом, подсказывала бесплатные курсы. Она реально боролась за то, чтобы мы получили хорошие баллы. Благодаря такой подготовке я сдал информатику на 83 балла.

К хорошим результатам ЕГЭ я постарался добавить максимум дополнительных баллов: сдал нормы ГТО, занимался волонтерской деятельностью. Поэтому при поступлении в вуз я уже мог выбирать. Рассматривал разные варианты: Москва, Казань, Самара. Но в итоге решил не отрываться от семьи и друзей и выбрал Институт цифровых технологий в Тольяттинском госуниверситете.

Почему ты сделал выбор в пользу разработки программного обеспечения?

— Это направление включает в себя много разных специальностей. И за время учебы нас с каждой из них познакомили. Мы узнали несколько языков программирования — Python, C++, C Sharp, нас научили работать с кодом. Следующим этапом стало моделирование программного обеспечения и управление программной инженерией — бизнес-аналитика, системная аналитика. А еще было тестирование. То есть, мы прошли полный цикл разработки: от идеи, анализа и моделирования программного обеспечения до его тестирования.

— Что нравилось в учебе?

— По-настоящему мне понравилось на 2-м курсе, именно когда началось математическое моделирование программного обеспечения и управление программной инженерией. Два великолепных преподавателя — Ольга Юрьевна Копша и Татьяна Александровна Раченко — буквально влюбили меня в бизнес-анализ. Они очень подробно все объясняли на лекциях, давали хорошие материалы и книги. А еще очень помогали при выполнении заданий, которые мы получали на семестр. Весь процесс был похож на взаимодействие разработчика и заказчика, что очень пригодится в будущем. Тебе нужно не просто сделать какой-то продукт, а постараться подойти к делу с позиции заказчика, при этом уметь объяснить и свою точку зрения. Это очень важно.

После того, как курс моделирования закончился, я понял, что это направление мне очень нравится, это мое. Поэтому стал сам углубляться в эти предметы, занялся самообразованием.

— Твоя дипломная работа посвящена разработке информационной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Расскажи, как пришла идея?

— Для начала нужно отметить, что важной частью обучения в Институте цифровых технологий ТГУ является практика, которая проходит через семестр. И на 4-м курсе я проходил ее в Дирекции по информационным системам на АВТОВАЗе. Меня направили на энергетическое производство, где впоследствии и родилась идея проекта, который по сути представляет собой полноценную систему мониторинга.

Сейчас, если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, она отражается на огромной мнемосхеме, начинается световое и звуковое оповещение. От дежурного информация о ЧП по цепочке передается до электромонтера, который и будет решать проблему. Я понял, что этот процесс можно автоматизировать через соответствующее программное обеспечение.

Установив в трансформаторном шкафу современные датчики, которые собирают телеметрию, их можно объединить в систему, которая раз в 30 миллисекунд проводит опрос. Каждый результат датчика имеет свой минимальный и максимальный критический показатель. Система собирает все данные и анализирует их. Если она определяет какое-то критическое значение, то тревожный сигнал отправляется не сразу. Чтобы проверить данные, показания конкретного датчика запрашиваются уже с частотой в 10 миллисекунд. Если критическое значение подтверждается, через интерфейс диспетчера, который представляет собой мнемосхему оборудования по цехам, начинается звуковое и визуальное оповещение. Прямо из приложения диспетчер создает для мастера заявку на ремонт оборудования, и до тех пор, пока она не будет выполнена, на схеме остается визуальное напоминание. По завершении ремонта диспетчер получает уведомление, что проблема решена.

Но на этом возможности системы не исчерпываются. Помимо мониторинга оборудования и оповещения о чрезвычайных ситуациях, программа также нацелена на их предотвращение. У каждой запчасти есть норматив по замене. Как только мастер произвел ремонт, в базу данных передается информация, когда и какая деталь была заменена. Система анализирует эти данные и как только вычисляет средний износ, выделяет конкретный участок на схеме желтым цветом, предупреждая о повышенных рисках аварийных ситуаций. К сожалению, оперативно провести замену той или иной детали не всегда бывает возможно. В таких случаях, по истечении определенного времени, потенциально опасный участок уже выделяется на схеме красным цветом. Это означает, что ремонт откладывать нельзя.

Кстати, сроки выполнения работ по каждой заявке со своего компьютера может отслеживать начальник цеха. А для начальника производства, в подчинении которого находится несколько цехов, система выдает статистику по каждому: где и сколько выполненных задач, или выполненных, но с просрочкой, а также просроченных и невыполненных. Кроме того, есть возможность посмотреть данные по бригадам, чтобы понимать на каком этапе произошел сбой.

Добавлю, что такая система мониторинга не ориентирована исключительно на автопром, она может применяться на любом энергетическом производстве.

— Кто помогал тебе в работе над проектом? С какими сложностями пришлось столкнуться?

— Надо понимать, что разработанная мной система — это не готовый продукт, а скорее тестовый образец. Все-таки при разработке программного обеспечения нужно ориентироваться на задачи и требования конкретного предприятия. И, пожалуй, главной сложностью было разобраться в предметной области. В частности, в тонкостях энергетического производства.

Мне повезло, на АВТОВАЗе очень отзывчивые сотрудники. Именно благодаря их помощи, опыту, профессионализму, желанию растить и развивать молодое поколение, практика на энергетическом производстве прошла успешно и эффективно.

— Расскажи о твоей волонтерской деятельности?

— Все началось еще в школе, в 9-м классе. Сначала друг позвал, потом дедушке помогал. Он у меня управляющий домом, я помогал ему с организацией мероприятий для жильцов.

Полноценно в сферу волонтерства я погрузился уже в университете. Первым мероприятием стал спортивный фестиваль по триатлону Iron Star в Самаре, где мы помогали участникам по ходу прохождения дистанции. Еще был конкурс талантов для детей с ОВЗ "Серебряная птица", многочисленные посадки леса, голосование за благоустройство городской среды, памятные военные мероприятия.

Особое место для меня всегда будет занимать танцевальная акция "Эхо Победы". Я учился тогда на 3-м курсе. Нас как курсантов военной кафедры пригласили на репетицию, где девочки должны были сами выбрать себе партнера для танца. Так я познакомился с Адой. Прошло уже больше года. За это время она стала моей настоящей любовью, опорой и поддержкой. Мне нравится смотреть в ее глаза, она безумно милая и веселая. Можно сказать, что она выбрала меня, а я выбрал сделать все возможное, чтобы она стала самой счастливой девушкой на свете.

— Каким ты видишь свое будущее?

— Я поступил в магистратуру и буду продолжать свое обучение по направлению "Искусственный интеллект и машинное обучение в беспилотных мобильных системах и комплексах". Что-то мне подсказывает, что за этим будущее. Также есть планы поступить в аспирантуру и получить докторскую степень. Надеюсь, что учеба будет и дальше даваться мне легко, и я смогу совмещать ее с работой по специальности. Было бы идеально.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.