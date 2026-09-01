Прокуратура отсудила здание бывшего детсада в Самаре

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требование прокуратуры региона и истребовал из частного владения здание бывшего детского сада и земельный участок под ним в Советском районе Самары на ул. Гагарина, 96а.

Напомним, речь идет о двухэтажном здании площадью 883 кв. м, построенном в 1965 году. По данным ЕГРН, с 2005 г. владельцем объекта недвижимости было нижегородское ООО "ВолгаТелеком". В 2017 г. право собственности перешло ООО "Дом". По информации ИАС Seldon.Basis, учредителями компании были Александр и Ольга Крит. В конце 2013 г. здание перешло в долевую собственность физлиц. Сейчас владельцами бывшего социального объекта выступают Александр и Ольга Крит.

Из открытых источников известно, что здание детсада было переделано в офисный центр, в котором в том числе находится ГК "Крит". В феврале 2025 г. у бывшего детского сада вновь сменился владелец, но, по всей видимости, в связи с обеспечительными мерами регистрация его прав не завершилась.

В апреле 2025 г. прокуратура подала иск об истребовании здания в интересах городского округа. Ответчики — Александр и Ольга Крит — подавали встречный иск о признании их добросовестными приобретателями объекта и земельного участка. Они также настаивали на судебной экспертизе, которая должна была ответить на вопрос о возможности использования здания по назначению в качестве детского сада в период с 1998 по 2005 г. включительно и с 2006 г. по настоящее время. Экспертной оценкой собственники хотели выяснить рыночную стоимость активов, а также были ли они на балансе АООТ "Россвязьинформ" (впоследствии ОАО "ВолгаТелеком") с 1993 по 2005 год.

Арбитражный суд отказал в экспертизе, запросив данные об объектах недвижимости из госархива. 25 августа было вынесено решение о возврате здания детского сада и земельного участка в муниципальную собственность.