Прокуратура отсудила здание бывшего детсада в Самаре

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требование прокуратуры региона и истребовал из частного владения здание бывшего детского сада и земельный участок под ним в Советском районе Самары на ул. Гагарина, 96а.
Напомним, речь идет о двухэтажном здании площадью 883 кв. м, построенном в 1965 году. По данным ЕГРН, с 2005 г. владельцем объекта недвижимости было нижегородское ООО "ВолгаТелеком". В 2017 г. право собственности перешло ООО "Дом". По информации ИАС Seldon.Basis, учредителями компании были Александр и Ольга Крит. В конце 2013 г. здание перешло в долевую собственность физлиц. Сейчас владельцами бывшего социального объекта выступают Александр и Ольга Крит.
Из открытых источников известно, что здание детсада было переделано в офисный центр, в котором в том числе находится ГК "Крит". В феврале 2025 г. у бывшего детского сада вновь сменился владелец, но, по всей видимости, в связи с обеспечительными мерами регистрация его прав не завершилась.
В апреле 2025 г. прокуратура подала иск об истребовании здания в интересах городского округа. Ответчики — Александр и Ольга Крит — подавали встречный иск о признании их добросовестными приобретателями объекта и земельного участка. Они также настаивали на судебной экспертизе, которая должна была ответить на вопрос о возможности использования здания по назначению в качестве детского сада в период с 1998 по 2005 г. включительно и с 2006 г. по настоящее время. Экспертной оценкой собственники хотели выяснить рыночную стоимость активов, а также были ли они на балансе АООТ "Россвязьинформ" (впоследствии ОАО "ВолгаТелеком") с 1993 по 2005 год.
Арбитражный суд отказал в экспертизе, запросив данные об объектах недвижимости из госархива. 25 августа было вынесено решение о возврате здания детского сада и земельного участка в муниципальную собственность.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???