Здание бывшего самарского детсада через суд возвращают городу

Советский районный суд Самары наложил обеспечительные меры на здание бывшего детского сада на ул. Гагарина, 96а. Такое решение связано с иском прокуратуры Самарской области и городской администрации об истребовании объекта в муниципальную собственность.

Советский районный суд передал дело на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области, но перед тем наложил обеспечительные меры на запрет осуществлять регистрационные действия с объектом.

По этому адресу находится двухэтажное здание бывшего детского сада 1965 года постройки и площадью 883 кв. метра. По данным ЕГРН, с 2005 г. владельцем объекта стало нижегородское ООО "ВолгаТелеком".

В 2017 г. право собственности перешло ООО "Дом". По информации ИАС Seldon.Basis, учредителями компании были Александр и Ольга Крит. В конце 2013 г. здание перешло в долевую собственность физлиц. Из состава ответчиков следует, что владельцами постройки выступают Александр и Ольга Крит.

Судя по данным из открытых источников, здание детсада было переделано в офисный центр, в котором в том числе находится ГК "Крит".

В феврале 2025 г. у детского сада вновь сменился владелец, но, по всей видимости, регистрация его прав не завершилась в связи с обеспечительными мерами.

Напомним, прокуратурой Самарской области с прошлого года развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов общей стоимостью около 1 млрд рублей. В феврале суд Красноглинского района вынес решение об изъятии участков под виллой олигарха Юрия Качмазова. В судах находятся иски прокуратуры по стадиону "Буревестник", парку 60-летия Советской власти и другим объектам.