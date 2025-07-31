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Образование Общество

Двое ученых СамГТУ получили гранты на проведение своих исследований

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двое ученых из Самарского политеха получили гранты Российского научного фонда (РНФ) на проведение своих исследований.

Ирина Семенова, кандидат химических наук и доцент кафедры "Органическая химия", займется разработкой новых эффективных методов получения синтетических аналогов природных соединений. Ее проект называется "Модификация остова полициклических изопреноидов на основе их трансформаций в азотнокислых средах". В работе будут использоваться природные молекулы — изопреноиды, такие как бетулин из березовой коры, олеаноловая кислота из растительных экстрактов и стевиол из стевии. Цель — создание аналогов природных соединений с потенциальной противоопухолевой, противовирусной и нейротропной активностью. Это большой шаг к разработке новых лекарственных препаратов.

Андрей Попов, кандидат технических наук и доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика", получил грант на проект "Экспериментально-теоретическое исследование процессов тепломассопереноса в пористых материалах с упорядоченной макроструктурой". Его цель — создать новые математические модели и алгоритмы для моделирования пористых материалов с использованием искусственного интеллекта. Это позволит сократить вычислительные затраты и повысить точность моделирования, что ускорит разработку новых материалов и устройств. Результаты проекта могут найти применение в энергетике, нефтегазовой и химической отраслях.

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