Двое ученых СамГТУ получили гранты на проведение своих исследований

Двое ученых из Самарского политеха получили гранты Российского научного фонда (РНФ) на проведение своих исследований.
Ирина Семенова, кандидат химических наук и доцент кафедры "Органическая химия", займется разработкой новых эффективных методов получения синтетических аналогов природных соединений. Ее проект называется "Модификация остова полициклических изопреноидов на основе их трансформаций в азотнокислых средах". В работе будут использоваться природные молекулы — изопреноиды, такие как бетулин из березовой коры, олеаноловая кислота из растительных экстрактов и стевиол из стевии. Цель — создание аналогов природных соединений с потенциальной противоопухолевой, противовирусной и нейротропной активностью. Это большой шаг к разработке новых лекарственных препаратов.
Андрей Попов, кандидат технических наук и доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика", получил грант на проект "Экспериментально-теоретическое исследование процессов тепломассопереноса в пористых материалах с упорядоченной макроструктурой". Его цель — создать новые математические модели и алгоритмы для моделирования пористых материалов с использованием искусственного интеллекта. Это позволит сократить вычислительные затраты и повысить точность моделирования, что ускорит разработку новых материалов и устройств. Результаты проекта могут найти применение в энергетике, нефтегазовой и химической отраслях.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения