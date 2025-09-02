16+
Образование Общество

Самарские школы приглашают присоединиться к проекту общества "Знание" о физической культуре

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Просветительская организация открыла регистрацию на участие в проекте Знание.Спорт. Инициатива поможет школьникам узнать больше о спортивных достижениях нашей страны и овладеть секретами здорового образа жизни, а также разобраться как сдать нормы ГТО на золотой знак отличия.

Фото: Российское общество "Знание"

Стартует проект 8 сентября и охватит все регионы страны. Среди форматов мероприятий — лекции, кинопоказы и викторины. Участниками станут ученики 6–11 классов общеобразовательных школ.

"Наша цель — не просто рассказать о спорте, а искренне увлечь им молодое поколение. Знание.Спорт — это проект о том, как спорт учит побеждать не только на стадионе, но и в жизни. Мы хотим, чтобы энергия, дисциплина и вера в себя стали для молодёжи естественным стилем жизни и источником вдохновения каждый день", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.

Каждая школа сможет провести просветительские мероприятия по методическим материалам, подготовленным Обществом "Знание" и войти в число 50 самых активных участников проекта. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Также к проекту присоединятся выдающиеся спортсмены и общественные деятели.

Среди тем, с которыми можно выступить: "Гонки дронов. Как Россия стала лидером фиджитал спорта", "Готов к труду и обороне. Проверь, на что ты способен!", "Здоровый образ жизни. Простые привычки, которые меняют жизнь", "История побед. Викторина о российском спорте и спортивных достижениях россиян", "Спорт и спортивные герои. Кинолекция о жизненном пути звезд отечественного спорта".
Продлятся мероприятия проекта до 31 октября. Рейтинг самых активных школ будет сформирован в начале ноября. Победители получат комплекты спортивного инвентаря.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.

