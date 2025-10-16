16+
Образование Общество

В Самарской области в селе Шигоны открылся современный агротехкласс

ШИГОНЫ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Шигонской общеобразовательной школе в текущем учебном году начал работу новый агротехнологический класс, призванный привлечь школьников к изучению современного агропромышленного комплекса и помочь им сделать первые шаги в востребованных профессиях.

Фото: ГБУ ДПО "Самара – АРИС"

Открытие агротехнологического класса стало возможным благодаря участию Самарской области в реализации региональной составляющей федерального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

С седьмого класса учащиеся получают уникальную возможность углубленно изучать такие направления, как генетика и селекция растений, а также эффективное животноводство и современные корма. Для комфортного и эффективного обучения кабинеты были отремонтированы и оснащены новейшим оборудованием. Кроме того, для преподавателей, задействованных в программе, организованы курсы повышения квалификации.

Школьники будут осваивать профильные предметы — химию, биологию, математику и физику — с акцентом на агротехнологический профиль, что позволит им узнать о современных методах и инновациях в АПК.

"Агротехкласс — это современно и перспективно. Это IT и биотехнологии. Мне это очень интересно", — поделился своими впечатлениями ученик 7-го класса ГБОУ СОШ с. Шигоны Артем Терехов.
Его поддерживает десятиклассница Алена Назаркина, которая всегда интересовалась связью между наукой и природой: "У сельского хозяйства сегодня большой потенциал в современном мире, и агротехкласс поможет узнать много нового".

Проект реализован при активном участии местного бизнеса. Важной частью обучения является практическая подготовка, которую обеспечивает инициатор и партнер проекта — ООО "Перспектива КС".

"Мы оборудовали учебные классы так, чтобы дети смогли ознакомиться с новейшими технологиями и современными подходами как в растениеводстве, так и в животноводстве. Хотим показать, что можно остаться на родной земле, иметь интересную работу и получать достойную оплату труда. В отдаленной перспективе рассчитываем на приток молодых специалистов", — отметил Илья Касаткин, заместитель директора по развитию ООО "Перспектива КС".

В 2025 году аналогичные классы появились еще в двух селах региона — Новое Ганькино Исаклинского района и административном центре Хворостянского района, охватив обучением порядка 70 школьников Самарской области.

Формирование кадрового потенциала и популяризация профессий в сельском хозяйстве, предотвращение оттока молодежи из сельских территорий — один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Напомним, в прошлом году по его инициативе размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тысяч рублей, а теперь он достиг 103,5 и 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования.

