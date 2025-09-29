"Транспорт Будущего" приняли рекордное количество гостей

550 жителей Тольятти и Самары стали гостями Дня открытых дверей, который прошёл в пятницу, 26 сентября, в компании "Транспорт Будущего". Таким образом был установлен новый рекорд по количеству участников. Мероприятие было посвящено профориентации и собрало школьников и студентов из Тольятти и Самары.

Среди посетителей были студенты восьми колледжей Тольятти, ученики школ № 93, 72, Прибрежного. Также присутствовали студенты ссуза по направлению "БАС" и школьники из Самары.

Компания "Транспорт Будущего" регулярно приглашает горожан и гостей города познакомиться с передовыми технологиями производства беспилотников. В этот раз гости посмотрели производственные площадки, технологические линии, а также лётно-испытательный комплекс и центр управления полётами.

"Сегодня ребята из 10"А" класса побывали на необыкновенной экскурсии на высокотехнологичном производстве летательных аппаратов "Транспорт будущего". Ребятам продемонстрировали ключевые этапы производства: станки с числовым программным управлением, участки по производству комплектующих для двигателей и сборки агродрона, центр управления полетами. Надеемся, что встреча помогла им расширять кругозор, поддержала интерес к технике и науке и вдохновила на мечты о будущем!", — отметили представители школы № 72.

В рамках празднования Дня машиностроителя состоялась особая экскурсия для первокурсников машиностроительного колледжа программы "Профессионалитет". Студенты не только наблюдали производственный процесс, но и задавали вопросы специалистам, узнавали об условиях труда и перспективах работы. "Впечатления от экскурсии станут для ребят мощным стимулом, ведь такие встречи помогают молодым людям сделать осознанный выбор профессии и подготовиться к работе в современных отраслях промышленности", — поделились впечатлениями в колледже.

"Каждый день открытых дверей "Транспорт Будущего" проходит по-особенному, и мы рады, что на этот раз количество гостей достигло максимума. Здорово, что школьники и студенты смогли больше узнать о работе компании, и, возможно, кто-то из них захочет присоединиться к нашей команде", — отметил генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.