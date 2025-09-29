16+
Образование Общество

"Транспорт Будущего" приняли рекордное количество гостей

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
550 жителей Тольятти и Самары стали гостями Дня открытых дверей, который прошёл в пятницу, 26 сентября, в компании "Транспорт Будущего". Таким образом был установлен новый рекорд по количеству участников. Мероприятие было посвящено профориентации и собрало школьников и студентов из Тольятти и Самары.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Среди посетителей были студенты восьми колледжей Тольятти, ученики школ № 93, 72, Прибрежного. Также присутствовали студенты ссуза по направлению "БАС" и школьники из Самары.

Компания "Транспорт Будущего" регулярно приглашает горожан и гостей города познакомиться с передовыми технологиями производства беспилотников. В этот раз гости посмотрели производственные площадки, технологические линии, а также лётно-испытательный комплекс и центр управления полётами.  

"Сегодня ребята из 10"А" класса побывали на необыкновенной экскурсии на высокотехнологичном производстве летательных аппаратов "Транспорт будущего". Ребятам продемонстрировали ключевые этапы производства: станки с числовым программным управлением, участки по производству комплектующих для двигателей и сборки агродрона, центр управления полетами. Надеемся, что встреча помогла им расширять кругозор, поддержала интерес к технике и науке и вдохновила на мечты о будущем!", — отметили представители школы № 72.

В рамках празднования Дня машиностроителя состоялась особая экскурсия для первокурсников машиностроительного колледжа программы "Профессионалитет". Студенты не только наблюдали производственный процесс, но и задавали вопросы специалистам, узнавали об условиях труда и перспективах работы. "Впечатления от экскурсии станут для ребят мощным стимулом, ведь такие встречи помогают молодым людям сделать осознанный выбор профессии и подготовиться к работе в современных отраслях промышленности", — поделились впечатлениями в колледже.  

"Каждый день открытых дверей "Транспорт Будущего" проходит по-особенному, и мы рады, что на этот раз количество гостей достигло максимума. Здорово, что школьники и студенты смогли больше узнать о   работе компании, и, возможно, кто-то из них захочет присоединиться к нашей команде", — отметил генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

