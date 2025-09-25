Самарский педагог победила в конкурсе "Сердце отдаю детям"

В Новосибирске завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям". Организаторы конкурса - Министерство просвещения РФ и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ, оператор - Центр всестороннего развития детей "Прогресс".

Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны. В качестве испытаний их ждали мастер-классы, индивидуальные и командные испытания и открытые разборы практик. По итогам первого тура из 10 финалистов, прошедших во второй тур, двое - из Самарской области.

Победу в номинации "ПДО, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами" одержала Марина Ухмакова, педагог дополнительного образования ГБОУ школа-интернат №4 Самара.

Анастасия Нестерова, педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей и молодежи Самара, стала победителем в конкурсной номинации "ПДО, реализующий ДОП, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона". По итогам финальных состязаний (индивидуальный импровизационный конкурс и круглый стол с представителем Минпросвещения РФ) педагог также стала абсолютным победителем конкурса.

"Это для нас важная и значимая новость, мы повезем "Сердце" в Самару. Самара на карте выглядит как сердце России, и именно там "Сердце отдаю детям" однажды должно было оказаться", - поделилась соображениями Анастасия Нестерова. Она рассказала, что на протяжении всего финала с ней был подаренный детьми талисман с надписью: "Всему свое время". По мнению педагога, сегодня возрастает влияние традиций, настает время традиционной культуры.

Развитие системы образования, поддержка педагогов и талантливых детей - одни из главных приоритетов в работе регионального правительства. В этом году капитально отремонтировано 250 зданий образовательных организаций. А благодаря имеющейся инфраструктуре в системе дополнительного образования, а также новым ресурсам, более 95% детей охвачены программами дополнительного образования.

"Главное - давать детям знания и принципы, которыми мы руководствуемся. В первую очередь это любовь к семье, к своей стране", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.