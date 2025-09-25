16+
Образование Общество

Самарский педагог победила в конкурсе "Сердце отдаю детям"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Новосибирске завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям". Организаторы конкурса - Министерство просвещения РФ и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ, оператор - Центр всестороннего развития детей "Прогресс".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны. В качестве испытаний их ждали мастер-классы, индивидуальные и командные испытания и открытые разборы практик. По итогам первого тура из 10 финалистов, прошедших во второй тур, двое - из Самарской области.

Победу в номинации "ПДО, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами" одержала Марина Ухмакова, педагог дополнительного образования ГБОУ школа-интернат №4 Самара.

Анастасия Нестерова, педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей и молодежи Самара, стала победителем в конкурсной номинации "ПДО, реализующий ДОП, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона". По итогам финальных состязаний (индивидуальный импровизационный конкурс и круглый стол с представителем Минпросвещения РФ) педагог также стала абсолютным победителем конкурса.

"Это для нас важная и значимая новость, мы повезем "Сердце" в Самару. Самара на карте выглядит как сердце России, и именно там "Сердце отдаю детям" однажды должно было оказаться", - поделилась соображениями Анастасия Нестерова. Она рассказала, что на протяжении всего финала с ней был подаренный детьми талисман с надписью: "Всему свое время". По мнению педагога, сегодня возрастает влияние традиций, настает время традиционной культуры.

Развитие системы образования, поддержка педагогов и талантливых детей - одни из главных приоритетов в работе регионального правительства. В этом году капитально отремонтировано 250 зданий образовательных организаций. А благодаря имеющейся инфраструктуре в системе дополнительного образования, а также новым ресурсам, более 95% детей охвачены программами дополнительного образования.

"Главное - давать детям знания и принципы, которыми мы руководствуемся. В первую очередь это любовь к семье, к своей стране", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

