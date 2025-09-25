Самарские таможенники изъяли из продажи более 3000 контрафактных смартфонов, планшетов и самокатов

Самарские таможенники провели ряд проверок на внутреннем рынке Самарской и Оренбургской областей. В итоге из незаконного оборота было изъято около 3000 единиц электронных устройств на сумму более 80 млн рублей. Это мобильные телефоны и аксессуары к ним, планшеты, электросамокаты, электроинструменты.

Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов. Результатом стали множественные нарушения. Так, в Самарской области было выявлено 14 точек продаж незаконно ввезенных товаров. Чуть меньше 8 и 5 точек, соответственно) — в Оренбургской и Ульяновской областях.

Проверки показали, что технику ввезли незаконно — в базах данных таможенных органов отсутствовали сведения о декларациях.

"Таможенные органы обращают внимание, что предприниматели могут оформить незаконно ввезенные товары путем подачи таможенной декларации в течение месяца со дня вынесения решения по результатам таможенного контроля. Некоторые из них уже воспользовались своим правом и подали 20 таможенных деклараций, перечислив в федеральный бюджет более 22 млн рублей", — отмечается в сообщении.