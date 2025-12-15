Под Сызранью водитель Shacman столкнулся с двумя грузовиками и попал в реанимацию

В воскресенье, 14 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех грузовиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:10 23-летний водитель Shacman на 327 км подъездной дороги к Ульяновску не выбрал соответствующую погоде скорость, из-за гололеда потерял управление и врезался в полуприцеп стоявшего КамАЗа. После этого Shacman продолжил движение и столкнулся с большегрузом Volvo.

В аварии пострадал водитель Shacman, его госпитализировали в реанимацию.