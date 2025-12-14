В Подъем-Михайловке в ДТП с трактором пострадала женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 14 декабря, около 11:30 на 58 км дороги А-300 "Самара - Большая Черниговка" в с. Подъем-Михайловка столкнулись КАТ и ВАЗ-2112.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"