В Самаре Lada Granta пролетела на "красный" и сбила 15-летнюю девушку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 1 декабря, в 7:10 на ул. Офицерской в Самаре 44-летний водитель за рулем Lada Granta проскочил на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе, передает ГУ МВД по Самарской области.