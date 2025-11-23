Женщина и ребенок пострадали при столкновении Nissan и Lada Vesta в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 ноября, в Самаре два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области