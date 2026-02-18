В Самарской области осудили водителя фуры, из-за которого погибли три человека

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор водителю большегруза, участвовавшему в ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 16 сентября 2025 г. на 884 км трассы М-5 водитель фуры Volvo столкнулся с Lada Largus, остановившимся перед светофором. В результате водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте.
Суд назначил водителю четыре года лишения свободы в колонии-поселении и на два с половиной года лишил водительских прав.
Последние комментарии
