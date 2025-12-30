В Самарской области будут судить водителя фуры, участвовавшего в аварии с тремя погибшими

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызранский районный суд Самарской области отправили уголовное дело водителя фуры Volvo, участвовавшего в ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"