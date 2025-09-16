В Сызранском районе в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 сентября, в 8:50 на 883 км трассы М-5 в Сызранском районе произошла автоавария, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС