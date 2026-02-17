В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал 12-летний мальчик

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 16 февраля, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области