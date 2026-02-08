В Самаре водители Citroen и Geely не смогли поделить перекресток

В субботу, 7 февраля, в Самаре произошло ДТП в Октябрьском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:45 41-летняя женщина на Citroen С4 поворачивала налево, с пр. Ленина на ул. Челюскинцев. Она не уступила дорогу и столкнулась со встречным Geely MK под управлением 60-летнего мужчины.

В аварии пострадал 60-летний пассажир Geely. Его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.