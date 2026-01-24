Курьер на электровелосипеде выехал на пешеходный переход и попал под машину в Самаре

В субботу, 24 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал курьер службы доставки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:11 48-летний водитель Ford Focus в районе дома № 285 по ул. Промышленности сбил 27-летнего мужчину, который ехал на электровелосипеде по пешеходному переходу.

В результате пострадавшего, работающего в службе доставки, госпитализировали с травмами.