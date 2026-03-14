В Тольятти ВАЗ и Xcite X-Cross не поделили дорогу, пострадал ребенок

В пятницу, 13 марта, в Тольятти в ДТП пострадал 11-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2114, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 17:30 в районе дома № 67 А по ул. Юбилейной водитель ВАЗа при выезде с прилегающей территории столкнулся с Xcite X-Cross, который ехал по ул. Юбилейной.

Пострадавший подросток госпитализирован.