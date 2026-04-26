В Похвистневском районе погиб 11-летний водитель питбайка, столкнувшийся с "Газелью"

В воскресенье, 26 апреля, в с. Большой Толкай Похвистневского района погиб 11-летний водитель питбайка KOY MINI, врезавшийся в бортовую "Газель", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 16:45 на ул. Молодежная на перекрестке равнозначных дорог питбайк не уступил дорогу фургону, пользующемуся преимущественным правом проезда.
На месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи погиб несовершеннолетний водитель питбайка. Его 12-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
По факту происшедшего Похвистневская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Кроме того, на контроль надзорного ведомства поставлен ход процессуальной проверки.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!