В Похвистневском районе погиб 11-летний водитель питбайка, столкнувшийся с "Газелью"

В воскресенье, 26 апреля, в с. Большой Толкай Похвистневского района погиб 11-летний водитель питбайка KOY MINI, врезавшийся в бортовую "Газель", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 16:45 на ул. Молодежная на перекрестке равнозначных дорог питбайк не уступил дорогу фургону, пользующемуся преимущественным правом проезда.

На месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи погиб несовершеннолетний водитель питбайка. Его 12-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По факту происшедшего Похвистневская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, на контроль надзорного ведомства поставлен ход процессуальной проверки.