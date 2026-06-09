Поздним вечером в Самаре столкнулись Harley-Davidson и электросамокат

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В понедельник, 8 июня, в Самаре в 22:58 на ул. Победы столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и электросамокат.

Фото: ГУ МВД по Самарской области