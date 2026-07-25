В столкновении автомобиля с поездом в Сызрани погиб человек

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В субботу, 25 июля, на 1-м км автомобильной дороги "Урал-Усинское-Пионерский" в Сызрани автомобиль Haval столкнулся с поездом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области