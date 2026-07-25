В Автозаводском районе Тольятти в ДТП погиб водитель мопеда

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В пятницу, 24 июля, в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области