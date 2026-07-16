В Самаре легковушка не пропустила мотоцикл, пострадал байкер

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В среду, 15 июля, в 18:25 в Кировском районе Самары столкнулись автомобиль Tucson Hyundai и мотоцикл Harley Davidson FL (на регистрационном учете в Госавтоинспекции не состоит), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области