В Большеглушицком районе водитель пострадал, наехав на столб

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В понедельник, 6 июля, в 12:40 на ул. Центральной,4 в селе Морша Большеглушицкого района в ДТП пострадал водитель ВАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области