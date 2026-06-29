Автомобиль попал под колеса электрички под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 29 июня, в 15:08 на железнодорожном переезде между станциями Царевщина и Курумоч водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом № 7119 сообщением Самара — Тольятти.