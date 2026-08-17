Спортивные события Самарской области: расписание на неделю

Министерство спорта Самарской области публикует расписание спортивных событий региона на неделю.
18 августа в 19:30, 20 августа в 17:30, 21 августа в 19:30, 22 августа - плей-офф: в Тольятти в УСК "Олимп" проходит турнир Спартакиады народов России по гандболу среди женских команд. На групповом этапе команда Самарской области сыграет с Московской областью, Ставропольским краем, Ростовской областью, а в субботу начнется плей-офф. Вход на все матчи бесплатный
18 августа в 14:00 на лыжной базе "Чайка" состоятся массовые соревнования "Зимой коньки, летом ролики" в рамках чемпионата России по роллер-спорту.
19 августа в 17:15 на "Солидарность Самара Арене" пройдет встреча Кубка России по футболу: "Крылья Советов" принимают "Зенит".
22 августа в 07:00 на Последней миле и вокруг стадиона "Солидарность Самара Арена" будет проходить Самарский легкоатлетический марафон
23 августа в 14:00 в пятом туре российской премьер-лиги нас ждет областное дерби: "Акрон" — "Крылья Советов"
23 августа в 15:45 в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова в рамках командного чемпионата России встретятся "Мега-Лада" и "Восток".
Гостевые матчи: 18 августа в 19:00. Во втором туре группового этапа кубка России по футболу в Москве ЦСКА примет тольяттинский "Акрон"
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.