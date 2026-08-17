16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спортивные события Самарской области: расписание на неделю Команды "Самары" сыграли в чемпионате Самарской области по баскетболу 3х3 В Самаре состоится уникальный пятидневный заплыв X-WATERS SAMARA 181 Чинеду Джеффри: "Мы пропустили два гола, и это дестабилизировало команду" Хуссем Мрезиг - о победе над "Крыльями": "Если будем продолжать играть так же, возможно, нам удастся повторить успех "Балтики"

Спорт

Спортивные события Самарской области: расписание на неделю

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство спорта Самарской области публикует расписание спортивных событий региона на неделю.

18 августа в 19:30, 20 августа в 17:30, 21 августа в 19:30, 22 августа - плей-офф: в Тольятти в УСК "Олимп" проходит турнир Спартакиады народов России по гандболу среди женских команд. На групповом этапе команда Самарской области сыграет с Московской областью, Ставропольским краем, Ростовской областью, а в субботу начнется плей-офф. Вход на все матчи бесплатный

18 августа в 14:00 на лыжной базе "Чайка" состоятся массовые соревнования "Зимой коньки, летом ролики" в рамках чемпионата России по роллер-спорту.

19 августа в 17:15 на "Солидарность Самара Арене" пройдет встреча Кубка России по футболу: "Крылья Советов" принимают "Зенит".

22 августа в 07:00 на Последней миле и вокруг стадиона "Солидарность Самара Арена" будет проходить Самарский легкоатлетический марафон

23 августа в 14:00 в пятом туре российской премьер-лиги нас ждет областное дерби: "Акрон" — "Крылья Советов"

23 августа в 15:45 в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова в рамках командного чемпионата России встретятся "Мега-Лада" и "Восток".

Гостевые матчи: 18 августа в 19:00. Во втором туре группового этапа кубка России по футболу в Москве ЦСКА примет тольяттинский "Акрон"

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6