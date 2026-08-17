Спортивные события Самарской области: расписание на неделю

Министерство спорта Самарской области публикует расписание спортивных событий региона на неделю.

18 августа в 19:30, 20 августа в 17:30, 21 августа в 19:30, 22 августа - плей-офф: в Тольятти в УСК "Олимп" проходит турнир Спартакиады народов России по гандболу среди женских команд. На групповом этапе команда Самарской области сыграет с Московской областью, Ставропольским краем, Ростовской областью, а в субботу начнется плей-офф. Вход на все матчи бесплатный

18 августа в 14:00 на лыжной базе "Чайка" состоятся массовые соревнования "Зимой коньки, летом ролики" в рамках чемпионата России по роллер-спорту.

19 августа в 17:15 на "Солидарность Самара Арене" пройдет встреча Кубка России по футболу: "Крылья Советов" принимают "Зенит".

22 августа в 07:00 на Последней миле и вокруг стадиона "Солидарность Самара Арена" будет проходить Самарский легкоатлетический марафон

23 августа в 14:00 в пятом туре российской премьер-лиги нас ждет областное дерби: "Акрон" — "Крылья Советов"

23 августа в 15:45 в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова в рамках командного чемпионата России встретятся "Мега-Лада" и "Восток".

Гостевые матчи: 18 августа в 19:00. Во втором туре группового этапа кубка России по футболу в Москве ЦСКА примет тольяттинский "Акрон"