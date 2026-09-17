ЦСК ВВС одержал волевую победу над "Ижсталью"

В среду, 16 сентября, в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ самарский ЦСК ВВС одержал победу над "Ижсталью", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд прошла в СКК "Дворец спорта" им. В. Высоцкого в Самаре.

Первые два периода встречи прошли в равной борьбе. В стартовой двадцатиминутке команды обменивались атаками, однако открыть счет удалось гостям. На 19-й минуте Глебов завершил атаку после передач Кожухова и Пукело и вывел свою команду вперед.

Во втором периоде счет не изменился. "Летчики" продолжали искать возможность для взятия ворот, но оборона соперника и вратарь сохраняли минимальное преимущество команды.

Развязка наступила в третьем периоде, где ЦСК ВВС добавил в активности и за короткий отрезок не только сравнял счет, но и вышел вперед.

На 53-й минуте "летчики" получили численное преимущество, которым воспользовался Данил Спиридонов. Нападающий отправил шайбу в ворота после передач Матвея Насырова и Егора Паскина.

Через две минуты Спиридонов оформил дубль, на этот раз результативную атаку начали защитники Игорь Чибриков и Василий Шумилов, а Данил завершил комбинацию точным броском. ЦСК ВВС продолжил давление и вскоре увеличил преимущество. На 56-й минуте Александр Бажухин отличился после передачи Макара Глазунова, сделав счет 3:1 и забив ворота "Ижстали" свою первую шайбу в ВХЛ.

Точку в матче поставил Руслан Рахимов, когда на 60-й минуте он реализовал момент после передач Аркадия Аксенова и Григория Волкова и установил окончательный счет 4:1.

Таким образом, ЦСК ВВС забрал 2 очка, забросив четыре шайбы в заключительном периоде.

В субботу, 19 сентября, самарцы примут "Торос".