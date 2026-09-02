16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дамир Рахимуллин начнет сезон в "Ладе" "Лада" подписала защитника Жереми Гроло ХК "Лада" победил "Трактор" ХК "Лада" с победы стартовал на турнире в Магнитогорске Нападающий Евгений Грошев и защитник Дмитрий Линейцев начнут сезон в фарм-клубах "Лады"

Хоккей Спорт

Дамир Рахимуллин начнет сезон в "Ладе"

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий Дамир Рахимуллин будет выступать на ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Прошлый сезон форвард провел в составе "Рязани-ВДВ". В 65 матчах Дамир забросил 17 шайб, отдал 13 результативных передач, провел 179 силовых приемов и завершил сезон с показателем полезности "+3". После розыгрыша чемпионата 2025/26 Рахимуллин перешел в АКМ.

Всего во Всероссийской хоккейной лиге на счету нападающего 318 матчей и 101 (50+51) результативный балл. Также Дамир записал в актив 421 силовой прием и показатель полезности "+15".

Есть у Рахимуллина и опыт выступлений в КХЛ, где он провел 91 матч, в которых забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. В сезонах-2016/17 и 2017/18 Дамир уже защищал цвета "Лады".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4