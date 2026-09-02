Дамир Рахимуллин начнет сезон в "Ладе"

Нападающий Дамир Рахимуллин будет выступать на ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон форвард провел в составе "Рязани-ВДВ". В 65 матчах Дамир забросил 17 шайб, отдал 13 результативных передач, провел 179 силовых приемов и завершил сезон с показателем полезности "+3". После розыгрыша чемпионата 2025/26 Рахимуллин перешел в АКМ.

Всего во Всероссийской хоккейной лиге на счету нападающего 318 матчей и 101 (50+51) результативный балл. Также Дамир записал в актив 421 силовой прием и показатель полезности "+15".

Есть у Рахимуллина и опыт выступлений в КХЛ, где он провел 91 матч, в которых забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. В сезонах-2016/17 и 2017/18 Дамир уже защищал цвета "Лады".